Hannover

Bald ist es wieder soweit: Hannovers Kult-Kunstveranstaltung „Zinnober“ präsentiert wieder die gesamte Bandbreite der bildenden Kunst in Hannover – nun bereits zum 21. Mal. Am ersten September-Wochenende, dem 1. und 2. von jeweils von 11 bis 18 Uhr, zeigen rund 300 professionell arbeitende Künstler und Künstlerinnenihre Werke.

Arbeitsräume und Ateliers werden geöffnet und gewähren Einblicke in die kreative Arbeit und das künstlerische Schaffen von Künstlern aller Altersgruppen und vieler Nationalitäten. 57 Institutionen zeigen Kunst so gut wie aller Genres, präsentieren Malerei, Grafik, Installationen, Objekte, Skulpturen, Fotografie, Video-Kunst und mehr.

Zinnober – angelehnt an das gleichnamige Künstlerfest um Kurt Schwitters in den 1920er Jahren – beweist immer wieder: Hannovers Szene ist ungemein lebendig und vielfältig. Sie ist sogar noch bunter und vielfältiger geworden, seit der Atelier- und Projektraumförderung des Kulturbüros, die junge Kunstschaffende dabei unterstützt, sich in Hannover niederzulassen. Es zinnobert also wieder munter.

Im Künstlerhaus stellten Anne Prenzler und Nina Aeberhard vom Kulturbüro das diesjährige Programm vor, das einige Neuigkeiten parat hält. So gibt es erstmals zwei Infopoints über das Zinnober-Wochenende: einen in der Städtischen Galerie Kubus und einen auf dem Kröpcke. Zudem werden erstmalig auch kostenfreie Führungen, die von den Infopoints starten, angeboten (ohne Voranmeldung. Und zur Einstimmung gibt es eine Podiumsdiskussion: am 30. August ab 19 Uhr im Hofsaal im Künstlerhaus. Thema: „Projektraum - Karrieresprungbrett oder Selbstausbeutung?“. Gäste aus Bremen, Düsseldorf, München und Hannover werden erwartet – und anschließend steigt das Zinnober-Sommerfest im Hof des Künstlerhauses.

Zu Zinnober passt bestens, dass derzeit Kunstverein, Kubus und die Galerie vom Zufall und Glück die 88. Herbstausstellung zeigen. „Von poetisch bis hochpolitisch reicht die Bandbreite“, sagt Kunstverein-Direktorin Kathleen Rahn. Auch die Kestnergesellschaft ist wieder dabei: Der hannoversche Künstler Till Steinbrenner führt durch die laufende Roman-Signer-Ausstellung.

Das Schöne an Zinnober ist, dass man direkt mit Kunstschaffenden und Kunst-Initiatoren unkompliziert ins Gespräch kommen kann: Sabine Müller, David Schomberg und Maximilian Neumann von der Ateliergemeinschaft SB150EG/projektKLUB (Schulenburger Landstraße 150) freuen sich ebenso auf Besucher wie Marlene Bart TURBA GALLERY, Stephanusstraße 23) und Sebastian Stein (Ruine HQ, Ihmeplatz 7e) freuen sich auf die Besucher – in ihren noch recht frisch gegründeten Atelier- und Projekträumen.Sie bauen auf Kooperationen, gemeinsame Projekte und auf Netzwerke.

Und auch das ist Zinnober: „Man kann auch Kunst kaufen!“, sagt Prenzler. Kunst direkt vom Erzeuger, eine prima Sache. Und der Eintritt ist größtenteils frei – wenn im Programm nicht anders aufgeführt.

Von Christian Seibt