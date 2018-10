Hannover

Das neue wunderbare Album von Igor Levit heißt schlicht „Life“ und will auch genauso gehört werden. Ein Interview über Fingerbrecher, seinen verstorbenen Freund, den Künstler Hannes Malte Mahler, und die Feier des Lebens.

Herr Levit, diese CD dürfte ihre persönlichste sein.

Kann man so sagen. Die Kernidee ist das Stück „Mensch“ von Frederic Rzweski, das uns ja auch wieder direkt nach Herrenhausen führt, wo ich es gespielt habe. Dieses Stück ist ganz direkt mit diesem besonderen Menschen, mit Hannes Malte Mahler verbunden, es ist die Referenz an diese Freundschaft, die Referenz an Hannover. Und daraus ergaben sich dann die anderen Stücke.

Die kann man wie beschreiben?

Im Grunde genommen sind das alles Werke, die in der einen oder anderen Weise das Leben feiern – auch im erhabenen wie tragischen Sinne. Das Leben von einer Gemeinschaft, von einer bestimmten Person, von etwas Transzendentem und auch sein jeweils eigenes.

Nun ist diese Album ja auch ganz speziell Hannes Malte Mahler gewidmet.

Ja, es basiert auch auf der Erfahrung dieses Todes. Wobei mir damals alles andere geholfen hat als die Musik. Erst später fing ich an, über dieses Programm nachzudenken und es Schritt für Schritt zu entwickeln.

Ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Programm, die Stücke sind durchweg Bearbeitungen.

Herausgekommen ist nicht das gängige Klavierrepertoire. Aber so what. Die Musik geht hier von innen nach außen nach innen mit der Versöhnung am Schluss. Das klingt alles so konzeptiös – man kann auch sagen: Am Ende des Tages war mir danach, diese Musik über Menschen zu spielen.

Das Album heißt nun „Life“, könnte doch aber auch „Mensch“ heißen?

Daran habe ich auch gedacht, es aber auch wegen Grönemeyer aufgegeben. Eigentlich wollte ich ja gar keine Aufnahmen mehr machen, ich war fertig.

Fertig?

Die ersten drei Alben waren geplant und vollendet – und dann sollte eigentlich erst einmal nichts mehr kommen. Und dann kam dieser schreckliche Unfall.

Der CD beigegeben ist auch eine Art Gedicht ...

Es ist ein persönlicher Brief, den ich mit aller Wut im Bauch ins Handy gesprochen habe. Und habe den dann abgetippt.

Zum Cover ...

Oh. Das ist aus der Idee entstanden, dass ich mein Gesicht nicht immer wieder auf dem Cover sehen möchte. Der Art Director hatte die Idee, doch einfach meinen Kopf abzuschneiden. Das hat uns alle überzeugt.

Was glauben Sie, wie diese CD vom Publikum aufgenommen wird?

Keine Ahnung. Ich habe in den vergangenen zweieinhalb Jahre solche gewaltigen Erlebnisse gehabt, dass mir die Frage danach egal ist.

Und wird vielleicht deshalb zum Erfolg ...

Es ist auf jeden Fall Musik, die sehr viel Freiheit bei der Rezeption gibt. Das ist Musik für Entdecker – in vier Schritten. Es gibt das Original, den Bearbeiter, mich und den Zuhörer. Das ist für mich das persönlich narrativ stärkste Album, das werde ich so auch nicht wiederholen. Manche schreiben ein Buch und widmen es jemandem, ich habe dieses Album gemacht und jemandem gewidmet.

Gibt es weitere, andere Pläne für Aufnahmen?

Nein.

Auf der CD sind ja einige Fingerbrecher – wie lange haben Sie geprobt?

Manche der Stücke hatte ich schon seit Jahren immer mal wieder gespielt. Manche der Stücke spielt kaum jemand live. Es war schon verdammt schwer.

Das Album

Das ist häufig so auf Entdeckungsreisen, man muss dem Steuermann einfach vertrauen, wenn es durch weitgehend unbekannte Gefilde geht. Und die Kontinente und Länder, die hier erkundet werden, haben so seltsame wie viel versprechende Namen wie „Ad nos, ad salutarem“, „Ghost Variations“, „A Mensch“ oder „Berceuse“.

Aber alles geht gut, denn der Navigator heißt Igor Levit. Der hat dem so tragisch verstorbenen Künstler Hannes Malte Mahler das Doppelalbum „Life“ (Sony) gewidmet mit pianistischen Extremanforderungen von Liszt („Isoldens Liebestod“), Busoni („Berceuse“), Schumann, Bach und einem so kurzen wie bewegenden Jazz-Standard: Zarte Wiegenlieder stehen neben grenzenlosem Akkordgewummer.

Los geht es mit einer abgezirkelten Fantasie von Busoni. Pianistisch wird das alles wieder fabelhaft bewältigt, auch die live auf dem Klavier nie gespielte Fantasia und Fuge von Liszt, weil einfach zu heftig. Igor Levit als spätromantischer Tastendonnerer, auch das ist eine neue Erfahrung. Denn die Stücke ermöglichen allesamt genau das, was man Interpretation nennt, sie verlangen geradezu den persönlichen Zugriff. Das ist dann schon fantastisch, wie hier auf dem Klavier die „Parsifal“-Glockenschläge rüberkommen oder der „Liebestod“ geschmachtet wird.

Und dann am Ende geht es ganz zart schwingend ins Reich des ewigen Friedens mit den sanften Klängen eines Jazz-Klassikers: dem „Peace Piece“ von Bill Evans. Passend, nach den zwei Stunden auf dieser pianistischen Expedition von Bach nach Bill ist man mit Igor Levit am Ziel – und wer genau hinhört, kann bei diesem Stück sogar einen kleinen Vogel draußen vorm Aufnahmeraum zwitschern hören. Paradiesisch.

Von Henning Queren