Hannover

Auch so kann man das Leben feiern. Mit einem pianistischen Kraftakt in Grenzregionen. In jeder Hinsicht. Igor Levit spielte im lange ausverkauften Großen Sendesaal des NDR Auszüge aus seinem aktuellen Album „Life“ – und bekam dafür stehende Ovationen.

Igor’s coming home: Diese Konzerte haben immer den Status des Außergewöhnlichen, wenn Igor Levit in Hannover spielt. Hier ist das Fortissimos noch ein bisschen schwergewichtiger, die Phrasierung noch ein wenig gefühlvoller, das Pianissimo noch einmal minimal leiser.

Wie in den „Geistervariationen“ von Robert Schumann, die ein Thema mit „leise, innig“ überschrieben haben. Und hier zeigt Igor Levit sein überlegenes Spiel mit den verhaltenen Tönen, wunderbar, wie er manche sanft an der Hörbarkeitsschwelle modelliert. Dieser Schumann ist Romantik pur in feiner Zeichnung.

Los geht der Abend mit einer Bach-Bearbeitung von Brahms nur für die linke Hand. Das gibt dem Konzert gewissermaßen das geheime Programm vor. Denn der Abend ist auch eine Erinnerung an den großen Menschen, Künstler und Levit-Freund Hannes Malte Mahler. Das Spiel mit der linken Hand war ihr Code für die Musik.

Die dann in der folgenden Bach-Fantasie von Busoni ihren zentralen Gehalt erklärt, nämlich da weiter zu machen, wo die Worte aufhören. Und wo der pure Klang anfängt, das bringt dann der zweite Teil dieses besonderen Abends mit Richard Wagner, seinem „Gral“-Marsch aus dem „Parsifal“ – von Franz Liszt für Klavier gesetzt. Das hat schon große Klasse, wie hier das Glockengedröhn und Orchesterrauschens des Originals auf dem Flügel nachgespielt werden.

Und dass das noch steigerungsfähig ist, zeigt Levit in dem abschließenden Liszt-Choral „Ad nos, da salutarem undam“, ein rekordverdächtiger Klavierhammer, den weltweit nur eine Handvoll Klavierspieler so beherrschen dürften. Nebenbei macht es einfach Spaß, Igor Levit bei der Besteigung dieser pianistischen Eiger-Nordwand zuzusehen – wie er die Tasten streichelt, um das letzte bisschen Ausdruck in den unteren Stärkegraden heraus zu holen oder das Forte kurz anschlägt und die Finger zurück zieht, als seien die Tasten mit Starkstrom geladen. Super. Igor Levit – ganz asketisch in schwarzer Hose und kragenlosem schwarzen Hemd – bedankt sich für den Applaus mit einem poetischen Doppel aus Schumanns „Kinderszenen“.

Von Henning Queren