Los Angeles

Alle Fans von Hugh Jackman dürfen sich freuen: Der Hollywood-Star geht auf Welttournee. Geahnt hatte man es schon. Bereits am vergangenen Montag hatte der Schauspieler seine Fans via Twitter behutsam vorbereitet – und nun ist es offiziell.

Einem weltweiten Publikum war Jackman bereits aus seiner Rolle in „ Wolverine“ und „X-Men“ bekannt, eine ganz andere Seite als die des muskelbepackten Actionhelden zeigte er dann in „ Les Misérables“ (2012) und „The Greatest Showman“ (2017) . Und da bewies der Australier, dass er auch singen kann.

Samt Live-Orchester auf Tournee

Insofern ist es nur konsequent, wenn der Schauspieler nun samt Live-Orchester auf Welttournee geht. Dabei gibt er nicht nur die beliebten Songs aus seinen beiden Musical-Filmen zum Besten, sondern auch andere Broadway- und Film-Hits.

Am 13. Mai ist er in Hamburg, am 14. Mai in Berlin, am 16. Mai in Köln und am 21. Mai in Mannheim zu sehen.

Die Tickets können ab dem 5. Dezember bestellt werden.

Von RND