Anne Röhrig sagt es voller Überzeugung: „Wenn ich nicht selber mitspielen müsste – ich würde hingehen.“ Die Geigerin spricht von einem ganz besonderen Doppelkonzert, an dem ihr hannoversches Barockensemble Musica Alta Ripa beteiligt ist: Am 16. und 17. Februar soll mit „Händel live in Herrenhausen“ Hannovers ehemaliger Hofkomponist (1685–1759) zum Leben entwickeln.

Dafür arbeiten – wie schon im Vorjahr – Musica Alta Ripa, der Knabenchor Hannover und der Schauspieler Franz Rainer Ernste zusammen; als Gast ist Sopranistin Joanne Lunn dabei. Es gibt „nur echte Sahnehäubchen“, so Röhrig: Ausschnitte aus den Oratorien, der Feuerwerks- und Wassermusik, dazu Besonderheiten wie ein Geburtstagsständchen für Queen Anne, für Knabenchor-Leiter Jörg Breiding „die vielleicht schönste aller Arien“.

Musik- und Stadtgeschichte treffen aufeinander: Gespielt wird in historischer Kulisse, der prächtigen Galerie Herrenhausen und mit historischer Aufführungspraxis, verspricht Breiding: „Man wird Händel so hören kann, wie seine Musik damals klang.“ Und Schauspieler Enste vermittelt unterhaltsam Wissenswertes über Leben, Werk und Zeit Händels. Und Kurioses: Wer weiß schon, dass der Hofkomponist beinahe einmal eine Sopranistin aus Ärger über deren Blasiertheit aus dem Fenster warf?

Am 16. Februar ab 20 und am 17. Februar ab 16 Uhr in der Galerie Herrenhausen. Die Schlossküche bietet vorab ein spezielles Menü an. Karten (25 bis 50 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch