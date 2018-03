Helm auf, ab ins Mittelalter

Kunst des Schwertkampfs: In “Kingdom Come: Deliverance“ lernen die Spieler vielfältige Techniken – und ganz nebenbei auch einiges über die tschechische Geschichte. © Hersteller

“Kingdom Come: Deliverance“ im Spieletest

Leipzig. So war das also damals vor 600 Jahren. In den Wirtsstuben östlich von Prag schimpften die Einheimischen bei frischem Kellerbier über arrogante “Deutschlinge“, König Wenzel der Faule frönte lieber dem Amüsement, anstatt sich ums Wohlergehen seiner Untertanen zu scheren, und alle paar Meter köchelte ein Topf mit Kesselgulasch to go über dem Feuer.

Kann das gut gehen? Kann es nicht. Im Rollenspiel “Kingdom Come: Deliverance“ (KCD) ist es schnell vorbei mit der Mittelalteridylle. Das Open-World-Abenteuer versetzt Spieler ins Böhmen des Jahres 1403.

Gerade noch grüßten sich der Sohn des Schmieds und die Stoffhändlerin freundlich auf dem Marktplatz. Von einer Sekunde auf die andere gerät das Dörfchen Skalitz in die Wirren eines Krieges, der Heinrich, einen rebellischen Jungspund, als Waisen zurücklässt und ihn zum Rächer seiner ermordeten Eltern macht.

Eine Reise durch die tschechische Geschichte

Es ist der Beginn einer mehr als 50-stündigen Reise durch die tschechische Geschichte, die schon allein durch ihr unverbrauchtes Setting fesselt. In “KCD“ erlernen Spieler die Kunst des Schwertkampfes mit komplizierten Angriffs- und Verteidigungstechniken.

Gegen eingerüstete Widersacher im Klingenduell zu bestehen erfordert viel Übung. Gleiches gilt für den Umgang mit Pfeil und Bogen. Gezielt wird nach Gefühl, denn die Bildschirmmarkierung verschwindet beim Anlegen des Bogens – da wird Treffen zur Glückssache.

Oft kann sich Heinrich entscheiden, ob er in Meisterdiebmanier wie im Klassiker “Thief“ lautlos durch Burgen schleicht oder sein Schwert zückt – was nicht selten unter der böhmischen Grasnarbe endet.