Hannover

Aus seinem eigenen Zorn und Zaudern hat der Ire brillante Musik geschaffen, vor allem immer wieder auf dem Überalbum "Troublegum" von 1994, danach oft nicht. Das aktuelle Album "Cleave" ist okay und bildet etwa ein Drittel des Programms. Am euphorischsten feiern die 400 Gäste naturgemäß die alten Sachen, "Die Lauging", "Trigger inside" oder "Nowhere" - wobei: Das klang auch schon mal verzweifelter. Tut offensichtlich gut, so eine Musik-Therapy. "Screamager" ist ein Triumph spätpubertären Trotzes. Man kann älter werden, ohne alt zu sein.

29 Jahre macht Cairns das jetzt, 30 im nächsten Jahr, die nächsten 30 Jahre will er auch wiederkommen. Therapy? ist eine festgefügte Einheit. Cairns an Gesang und Gitarre, Bassist Michael McKeegan und Geburtstagskind Neil Cooper am Schlagzeug - "Neil, Neil, drum like a Motherfucker!", skandieren sie ihm zum Gruße. Und dann ist da noch ein Adlatus, der für Cairns die Gitarren stimmt und einspielt und sich ansonsten in linkischem Altherrentanz ergeht.

Es gibt nicht mehr viele Band aus dieser Zeit, die durchgehalten haben, die aus den Trümmern des Punks, des Pops in den Refrains und des Glams in den Strophen ein Lebensgefühl auf dne Punkt brachten. Nirvana- und Soundgarden-Shirts im Publikum, die echten von damals, nicht die nachgemachten von H & M. Hüsker Düs "Diane" widmet Cairns schon früh dem 2017 verstorbenen Songwriting-Genie der Band, Grant Hart. Auch an den jüngst verschiedenen, großen französischen Melancholiker Charles Aznavour erinnert er und singt für ihn "Happy People have no Stories".

Dsa Konzert ist eine einzige, oft erstaunlich fröhliche Absage an das gesellschaftliche Diktat der Fröhlichkeit. Therapy? Ein klares Ausrufezeichen: Sie funktioniert.

Von Stefan Gohlisch