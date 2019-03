Hannover

„Die erfolgreichste Band aller Zeiten, Nummer eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 100 Gold- und Platinauszeichnungen“, dröhnt es beinahe dramatisch durch den Kuppelsaal. Dazu flimmern Fotos und Videos der Brüder Karl-Heinz (70) und Bernd Ulrich (68) über die Leinwand.

Ein Countdown soll die Spannung und die Erwartungshaltung in Unermessliche schüren. Und dann stehen sie da: die Amigos. Wie immer im Partnerlook, in rosa-rote Hemden und weiße Hosen gekleidet und begrüßen die 700 Gäste mit ihrem Hit „ Zauberland“, während sich animierte Wandtattoo-Grafiken über die Leinwand kräuseln.

Wie immer im Partnerlook

„Alltagssorgen? Die gibt’s hier nicht!“, sagt Amigo Bernd, der an diesem Abend hauptsächlich die Ansagen übernehmen darf, natürlich im charakteristischen hessischen Dialekt. Ihre Bühnenshow ist dabei eher statisch. Nur ab und zu nicken sie im Takt oder es zuckt rhythmisch ein Arm in die Höhe.

Mit „Yeah“ und „Hey“-Rufen verleiht Bernd Ulrich den Liedern eine Extraportion Pep. Im Publikum wird ausdauernd mitgeklatscht, mitgesungen, einander bei den Händen genommen oder einfach nur die Musik zelebriert.

Die Amigos entführen ihre Fans an diesem Abend in den „Sommer 65“ und an den Strand von „Santiago Blue“, „da, wo es warm und nicht so windig ist“. Es folgt ein kleiner Amerika-Block mit Songs wie „ Rio Grande“ und „ San Francisco“, garniert von einem Donald-Trump-Witz.

Nachdenklich und voller Erinnerungen

Lieder über Liebeserklärungen, Optimismus pur und Altherrenwitze scheinen die Zutaten eines Amigos-Konzertes zu sein. Doch die beiden Brüder bieten ihrem Publikum nicht ausschließlich Gute-Laune-Songs im 4/4-Takt. Verstorbene Freunde oder die kleine Taschenuhr ihres Großvaters werden zum Thema.

Nachdenklich und voller Erinnerungen singen sie Lieder, die das Leben betreffen. Doch vor allem ihre schmissigen Songs wie „Ein Diamant“, das Cover „Butterfly“ sowie „110 Karat“ vom neuen, gleichnamigen Album sorgen für hochgezogene Mundwinkel und zuckende Beine.

Die ersten Pärchen erklären die Gänge des Kuppelsaals kurzerhand zur Tanzfläche und fegen in „Eins, zwei, tap“-Manier über das Parkett. Wer nicht tanzt, der hakt sich bei seinem Nebenmann ein, schunkelt oder klatscht in seinem Lieblingstakt mit.

Nach dem zweistündigen Discofoxmarathon und finalem Best-Of-Medley beglücken die Brüder draußen am Fanstand ihre eh schon beseelten Anhänger mit Autogrammen und Selfies. „Wir machen Fotos in allen Lagen, Fotos fürs Nachtschränkchen.“, versprechen sie. Die Amigos – ganz nah, ganz ehrlich, ganz groß.

Von Aline Westphal