Hannover: Casper rappt gegen den Mainstream

Konzert

Casper rappt gegen den Mainstream: 5000 Fans feiern in der Swiss-Life-Hall in Hannover die letzte Show seiner Tour.

Hannover. Erst flackert es und flimmert, als der Vorhang fällt. Dann setzt das bekannte Riff ein, und 5000 Menschen in der ausverkauften Swiss-Life-Hall jubeln und mehr noch, als er erscheint: ein Schatten vor gleißend weißer Leinwand, Casper. „Alles ist erleuchtet“ heißt der Song, und den kann eigentlich nur feiern, wer auch die Dunkelheit kennt: „Schmeiß das gottverdammte Flutlicht an“ heißt es da.

Keiner in Deutschland schwebt so gekonnt wie dieser volltätowierte Schlaks über den Untiefen zwischen Pop und Widerstand, Hip-Hop und Indie, Alternative Rock und Punk. „So perfekt“ kommt fast folkig daher. „Sirenen“ ist ein Elektrogeballere à la Prodigy, „Lang lebe der Tod“ ein Flirt mit Industrial und Gothic Rock. Casper ist in Hannover, um seine aktuelle Tour abzuschließen, und es wird ein Rausch.

„Im Ascheregen“ vom 2013er-Album „Hinterland“ hat als zweites Lied des Abends das Thema vorgegeben: „Dies ist kein Abschied, denn ich war nie willkommen“. Man muss nicht 35 sein, um dieses Gefühl zu kennen, immer noch nicht angekommen zu sein, auch nicht Anfang 20 wie das Gros seines Publikums.

„Es ist die letzte Show auf der Tour, und ich könnte es mir nicht schöner vorstellen“, freut Casper sich. Der Deutschamerikaner, der als Benjamin Griffey in den USA und Ostwestfalen aufwuchs, begrüßt seine alte Französischlehrerin, die immer nett zu ihm gewesen sei, obwohl er so schlecht war und frotzelt: „Seid auch nett zu den Arschlöchern – wer weiß, was aus ihnen wird.“ Wieder was gelernt. Und er lobt Männer, die auf Schultern sitzen, als Vorreiter der Emanzipation.

Die Bühne ist eine schroffe Schönheit, geprägt von einer großen Schräge wie ein Sinnbild einer ins Kippen geratenen Welt. Vor diesem Stahlgerüst, vor seiner hineingestaffelten fünfköpfigen Band, tobt sich die Hauptperson des Abends aus. „Wenn schon scheiße tanzen, dann so, dass die ganze Welt es sieht“, sprechsingt er mit seiner Abrissbirnen-Stimme in „So perfekt“ und macht es vor. Und die Halle macht mit. Wenn der Casper da, sind auch die dabei, die sonst nicht dabei sind.

Den Raum gestaltet das Spiel von Licht und Schatten, ohnehin Kern von Caspers Metaphorik. Unzählige Strahlen rasen in die Halle, zerteilen sie, türmen sich auf, meist weiß, dann immer wieder im Rot der Revolution. „Mittelfinger hoch“ geht in 10 000 Versionen an die AfD, „Der Druck steigt“ an die ganze Gesellschaft.

Ja, da ist einer, der mit seinen Dämonen getanzt hat und gelöst daraus hervorging. „Lang lebe der Tod“ heißen Album und Tour. Es ist ein einziges Hadern damit, im Mainstream der Minderheiten ganz oben angekommen zu sein, und schließlich dessen Akzeptanz.

„Flackern, flimmern“ kommt als Zugabe: „Und plötzlich alles sooo leicht, so leicht, als ging es von selbst“, singt die ganze Halle, singt auch Casper allein im Rampenlicht. Diese Lichtgestalt des Untergründigen hat die Schattenseiten seines Publikums auf sich genommen. Man geht gelöst, und mancher ist erleuchtet

Von Stefan Gohlisch