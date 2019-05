Hannover

Das ist schon besonders: Sie leben in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten sogar, und doch sind sie eine Vokalgruppe, die wie aus einem Guss klingt. Ihr Name: Accent.

Die Besonderheit: die Sänger Danny Fong ( Kanada), Andrew Kesler ( Kanada), Simon Åkesson ( Schweden), Evan Sanders ( USA), Jean-Baptiste Craipeau ( Frankreich) und James Rose ( Großbritannien) haben sich über YouTube kennengelernt und kommunizieren über das Internet.

Im Rahmen der 19. Internationalen A-cappella-Woche (noch bis 5. Mai) bringt das multinationale, frisch-lockere Sextett in der fast ausverkauften Christuskirche einen Spitzen-Auftritt. Mit klasse Stimmen, exakter Intonation, schönem Vokal-Sound und jeder Menge Dynamik, Verve und Finger-Schnipp-Groove begeistern sie von Anbeginn.

Und es ist amüsant: Da singen sie fein-schwebend „Air“ von Bach im „Original“ und switchen plötzlich um in die jazzige Version. Super. Alle Arrangements stammen von ihnen selbst, den „Singing Nerds“, wie sie sich selbstironisch bezeichnen.

Exzellent die Stimmenaufteilungen, die ausgeklügelten Harmonien, die Rhythmik und die musikalisch-originellen Gimmicks und Breaks, die sie weltbekannten Stücken quer durch die Musikgeschichte verpassen. Tolle Versionen von Michael Jackson’s „Black or white“ und vom Crooner-Klassiker „Fly me to the Moon“ (da hört man sogar Bläser raus).

Auch Mitsing-Parts gibt es, so bei „Rude“, bei denen das Publikum bestens mitmacht. Immer wieder überraschen sie: Da trifft Barbershop-Musik auf Disney-Filmmusiktitel und die Beatles („With a little Help from my Friends“). Da stellen sie sich selbst mit ihren Musikvorlieben witzig vor (Auszüge von Renaissance- über Soul- bis Heavy Rock-Musik) und imitieren bei ihrem Stück „Swe-Danes“, als Trio, gekonnt-lustig alle Instrumente eines Symphonie-Orchesters.

Zudem ehren sie, die während des Festivals als „Artist in Residence“ Workshops geben, ihre Vokal-Jazz-Vorbilder „The Hi-Lo’s“ und „Take 6“. Auch solistisch brilliert jeder Sänger – berührend Craipeau bei der Edith-Piaf-Hommage „Hymne à l’amour“. Am Ende satter Jubel-Applaus mit Fußtrappeln. Zwei tolle Zugaben folgen: Grandios ihre jeweiligen verjazzten Nationalhymnen, die sie originell zu einer neuen „Internationalen Hymne“ zusammenmischen.

Ungewöhnlich und neu: Als Überraschungs-Vorprogramm tritt die 18-jährige Singer-Songwriterin Jeanie Celina Schultheiß aus Isernhagen („ The Voice of Germany“) auf. „Fast a-cappella“ singt sie zur Western-Akustikgitarre vier eigene Songs („The way I see you“...), und erhält viel Applaus.

Accent singen noch einmal beim Abschlusskonzert im Kuppelsaal im HCC am 5. Mai (19 Uhr), zusammen mit Elephant Claps, Latvian Voices, African Vocals und The Real Group.

Latvian Voices (2. Mai, 20 Uhr), Willehadi-Kirche Garbsen; „A-cappella-Nacht“ (3. Mai, 20 Uhr), Isernhagenhof; The Real Group (4. Mai, 20 Uhr), Neustädter Hof- und Stadtkirche.

Von Christian Seibt