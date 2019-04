Hannover

Am 4. Mai steigt die 18. Lange Nacht der Theater, und zur Volljährigkeit der Veranstaltung ist eine neue Bühne mit dabei: der Klub König im Kaufhaus König an der Lister Meile. Im Separee des Kult-Ladens haben am Dienstagmorgen Wolfgang Grieger vom Kaufhaus, Petra Rudszuck vom Kulturbüro Hannover und Malte Erhardt vom Staatstheater die Neuerungen und das Rahmenprogramm des heißesten Theaterevents des Jahres vorgestellt.

Vieles bleibt beim Alten: Das Schauspiel und die Oper stellen den Großteil des Programms, aber auch unabhängige Bühnen wie die Commedia Futura in der Eisfabrik, das Mittwoch:Theater am Lindener Berg oder das Theater in der List zeigen Ausschnitte aus ihrem Repertoire. Insgesamt 22 Spielstätten beteiligen sich. Im Theaterhof zwischen Künstler- und Schauspielhaus, dem Festivalzentrum, endet die Nacht um 23 Uhr mit einem Konzert der Funk & Soul-Crossover-Band Mädchensauna und mit der abschließenden Party im Foyer des Schauspielhauses.

Kulturbusse der Üstra fahren nicht mehr

Ein wichtiges Novum: Die Kulturbusse der Üstra fahren dieses Jahr nicht mehr, dafür gilt die Eintrittskarte von 15 bis 5 Uhr des Folgetages als Ticket für den ganzen GVH-Bereich. Zusätzlich zu den üblichen Bändchen bekommen Zuschauer daher eine Karte, die als Fahrausweis zu verwenden ist. So kommen die Besucher schneller und direkter von den Food Trucks im Theaterhof zum Figurentheater in Vahrenheide, und von der „hinterbuehne“ an der Hildesheimer Straße zum Kaufhaus König in der Oststadt, wo Griegers eigene Comedy-Band „Die High Nees“ die Nacht bestreiten wird.

Bis auf die Vorstellungen des „Fliegenden Holländers“ in der Staatsoper und „Iggy – Lust for Life“ im Schauspielhaus, die in voller Länge gezeigt werden, beschränken sich alle Programmpunkte auf zwanzig bis dreißig Minuten. „Um neue Orte kennenzulernen, dafür ist die lange Nacht geeignet“, sagt Erhardt – das Erkunden von Hannovers reicher Theaterlandschaft kann bald wieder losgehen.

Karten gibt es ab heute um 10 Uhr im Schauspielhaus, Prinzenstraße 9, für 15 Euro (nur Barzahlung). Darin enthalten sind zwei Vorstellungen, die sich der Theaterfreund selber aussuchen kann. Restkarten für andere Vorführungen gibt es 30 Minuten vor deren Beginn. Die Abendkassenbändchen am 4. Mai kosten zehn Euro, enthalten aber nur den Eintritt zur jeweils nächsten Vorstellung.

Von Lilean Buhl