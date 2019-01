Hannover

Sie haben seine Mutter ins Recht gesetzt, haben ihr die Karriere als Architektin ermöglicht, die der Krieg ihr verwehrte, haben eine Fantasie – und letztlich eine Utopie – geschrieben über Emanzipation und Städtebau, eine deutsch-deutsche Geschichte und eine sehr persönliche. Jetzt erscheint „Allee unserer Träume“, der neue Roman des hannoverschen Schriftstellerpaars Ulrike Gerold und Wolfram Hänel, und er macht einen bekannt mit einer bemerkenswerten Frau: Hänels Mutter.

Ilse Schellhaas, 2013 im Alter von 92 Jahren gestorben, heißt sie. Ein Semester Architektur studierte sie, dann kam deutsche Barbarei und Großmannssucht dazwischen, und sie wurde nach dem Krieg Behördenangestellte im Arbeitsamt. In dem Roman aber ist sie „Die Frau, die die Karl-Marx-Allee baute“, so der von den Autoren ursprünglich favorisierte Titel. Der Verlag änderte ihn und verkauft das Buch nun etwas nassforsch unter dem zu kurz greifenden Signet „Frauenunterhaltung“.

Erzählt wird eine fast wahre Geschichte, von den 1930er Jahren bis heute. Im Zentrum die Entstehung der Karl-Marx-Allee als dem Prestigeprojekt der noch jungen DDR in den 50er Jahren. „Was wir in Rückblenden erzählen, entspricht weitestgehend der wahren Geschichte“, sagt Hänel.

Sein Großvater Fritz Schellhaas, Architekt eines, war tatsächlich am Bau beteiligt, vermutlich als Bauleiter; das lässt sich heute nicht mehr nachverfolgen. Ilse Schellhaas arbeitete tatsächlich – allerdings als Aushilfe – in seinem kleinen Baubüro im thüringischen Mühlhausen. „Die haben damals händeringend Architekten gesucht, die nicht allzu viel Dreck am Stecken hatten“, sagt Hänel. In dem Roman aber wird Ilse zur treibenden kreativen Kraft, die sich in einer Gesellschaft von sozialistischen Gockeln behauptet und in dieser männerdominierten Welt dennoch ins zweite Glied zurücktreten muss. Keine Frauenunterhaltung, sondern einfach gute Unterhaltung.

Bis zum Arbeiteraufstand 1953 reicht das Buch und weist dann noch einmal weit darüber hinaus, in einem Schwenk, der zeigt, wie man, wie Ilse heute Städtebau und den Umgang mit dem Brutalismus der Vergangenheit denken könnte.

Die beiden Autoren, eigentlich spezialisiert auf Kinderbücher und Kriminalgeschichten, trugen die Geschichte lange mit sich herum. Als ihr alter Verlag ihre geplante Skandinavien-Thrillerreihe, die unter dem Pseudonym Freda Wolff erschien, zur Trilogie verkürzte, war der Zeitpunkt gekommen.

„Schweineviel“ hätten sie recherchiert, sagt Hänel, und Gerold ergänzt: „Ein Thriller ist da viel einfacher, da kann man mehr tricksen.“ Hier aber handelt es sich um deutsch-deutsche Geschichte, deren Eckdaten stimmen müssen, auch wenn es sich um einen Roman handelt.

Und weil man dieser Tage sehr vorsichtig sein muss mit der Vermischung von Fakt und Fiktion, machen Gerold und Hänel die künstlerischen Freiheiten, die sie sich nahmen, schon im Vorwort sehr deutlich. Die Frau, die auf dem Titel zu sehen ist, ist nicht Ilse Schellhaas (deren Ausweis allerdings ist im Inneren abgedruckt). Aber viele Feinheiten stimmen: wie die Großmutter als Krankenschwester von den Nazis Verfolgte in der Quarantänestation in Sicherheit brachte oder wie ihre Tochter später für sie Insulin über die Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR schmuggelte. Die Autoren machen klar, dass niemand sich schuldlos mit diesen deutschen Regimen arrangieren konnte.

Gerold und Hänel springen virtuos und spannungsfördernd zwischen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte, packen tatsächlich auch eine Menge Hannover in den Roman: Kurt Schwitters zum Beispiel, dessen Werke Ilse Schellhaas in der Ausstellung „Entartete Kunst“ entdeckte oder den späteren hannoverschen Schauspiel-Professor Jean Soubeyran, der im Gefolge Brechts in Ost-Berlin unterwegs war. Man merkt, dass sie Spaß hatten an solchen Details. Und der überträgt sich auf den Leser.

Ulrike Gerold, Wolfram Hänel: „Allee unserer Träume“. Ullstein (Taschenbuch), 560 Seiten, elf Euro.

Die große Premierenlesung findet am 13. Februar ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Hannover ( Hildesheimer Straße 12) statt. Arndt Schulz (ex-Jane) spielt passende Musik dazu. Karten kosten acht Euro.

Von Stefan Gohlisch