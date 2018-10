Tujunga

Vor fast 50 Jahren flimmerte die Geschichte über das Rehkitz „Bambi“ und seinen Freund Klopfer zum ersten Mal über die Kinoleinwände. Seither zählt der Film zu den erfolgreichsten Disneyproduktionen und ist heute noch im Fernsehen zu sehen. Walt Disney selbst erklärte die Tiergeschichte zu seinem persönlichen Lieblingsfilm.

Hinter „Bambis“ Erfolg verbirgt sich der Künstler Tyrus Wong, der den Zeichentrickfilm in Hollywood nachhaltig prägte. Google widmet dem 2016 verstorbenen US-Amerikaner mit chinesischen Wurzeln anlässlich seines 108. Geburtstags ein Doodle, das die Geschichte des Zeichners erzählt.

Die Bebilderung von „Bambi“, die besonders realistisch wirken sollte, brachte die Disney-Zeichner in den 1950er Jahren an ihre Grenzen. Während der Produktion ließ sich das Team sogar einen Kleintierzoo in den Studios aufbauen, um die Eigenschaften der Tiere genau beobachten zu können.

Die entscheidenden Entwürfe lieferte schließlich Tyrus Wong, der damals unter anderem als Micky-Maus-Zeichner arbeitete. Seine ersten Entwürfe von dem kleinen Rehkitz, die von chinesischer Malkunst inspiriert waren, überzeugten Walt Disney persönlich, so dass Wong ins Team geholt wurde.

Doch die Wege trennten sich schnell, Wong wurde 1941 nach einem Streik entlassen. Ein Jahr später wechselte er zu Warner Bros., wo er bis zu seinem Rentenalter arbeitete. Nach seiner Pensionierung widmete sich Wong mit großer Leidenschaft Flugdrachen, die er in Eigenarbeit zuhause fertigte. Seine Stücke wurden an vielen Orten in den USA ausgestellt. 2016 starb der Künstler im hohen Alter von 106 Jahren in Kalifornien.

Von RND/mkr