Goldener Bär für rumänischen Film „Touch me not“

Berlinale 2018

Ein deutscher Jury-Präsident und vier deutsche Bären-Kandidaten: Was sollte da schon schief gehen aus Sicht der Berlinale? Alles. Als sich die lange Reihe der Bären-Trophäen im Berlinale-Palast am Sonnabend Abend komplett gelichtet hatte, war immer noch kein einziger deutscher Name ausgerufen worden.

Berlin. Tom Tykwer und seine Jury hatten es tatsächlich fertig gebracht, Vertreter des Gastgeberlandes gänzlich zu übersehen.

Dies zu kritisieren, hat nichts mit verletztem nationalen Stolz zu tun. Eine Berlinale ist keine Fußball-Weltmeisterschaft, sondern eine Versammlung von Individualisten. Und doch: Die Deutschen um Christian Petzold, Emily Atef und Co. hatten diesen 68. Wettbewerb geradezu choreographiert mit ihren so unterschiedlichen und auch preiswürdigen Beiträgen.

So ging der Goldene Bär an das Regiedebüt „Touch Me Not“ der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie – und damit an einen Essayfilm über unsere Schwierigkeiten mit Intimität, eine Art Therapiestunde gegen die Angst vor Berührung. Er handelt von einer 50-jährige Frau, die ihrer Scheu vor Nähe Abhilfe zu schaffen versucht durch Begegnungen mit einer Transfrau, einem sanften Sadomaso-Spezialisten oder auch einem Callboy, dem sie beim Onanieren zuschaut.

Manche hatten versuchten, „Touch Me Not“ zum Skandalfilm hochzujazzen. Das ist diese vorsichtiger Körpererkundung sicher nicht. Ein Mann, der an einer Muskelschwunderkrankung leidet, ist hier derjenige, der seine Sexualität am lustvollsten auslebt. Die Regisseurin, auch noch ausgezeichnet für den besten Erstlingsfilm, ist in ihrer Heimat als Kuratorin für das Bukarester Festival für Experimentalfilme tätig.