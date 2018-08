New York

60 Jahre wird Madonna Louise Ciccone am 16. August alt, und so wirklich normal war in ihrem Leben bisher nichts. In ihrer bunten Welt aus melodischem Pop, Dance und Electro-Erotik ist sie eine Art erwachsenes Mädchen oder kindliche Frau geblieben, die die Regeln ihrer Karriere vollkommen selbst zu diktieren scheint. Sie gilt als erste Frau, die als Popstar die komplette Kontrolle über ihre Musik und das eigenes Image erlangte. Und mit ihrem Image spielt sie wie eine wahre Meisterin.

Wer steckt hinter dem Maskenspiel?

Heilige, Jungfrau, Hure oder Teufel: Die Kunstfigur Madonna ist undurchschaubar wie eine Sphinx, hinter dem Maskenspiel wird der wirkliche Mensch nur schemenhaft erkennbar. Als Meisterin der Selbstinszenierung und Selbstvermarktung - mit rund 300 bis 350 Millionen verkauften Tonträgern ist sie die reichste Frau im Musikgeschäft – nimmt sie sich, was sie will.

Von dpa / epd / RND