Godzilla greift wieder an: Im neuen „Godzilla: King of Monsters“-Trailer pest das Ungeheuer wieder durch die Stadt – und mit ihm eine ganze Menge anderer Titanen. Die Welt steht in Flammen, und alles, was dem amerikanischen Senat zur Rettung einfällt, ist Monster mit Monstern zu bekämpfen. Doch der angriffslustige Dino eignet sich nicht wirklich als Kuscheltier.

Godzilla: Vom Monsterdino zum Kuscheltier?

Regisseur Michael Dougherty hat sich an eine Aktualisierung des berühmten Godzilla-Stoffs gemacht. Jetzt ist der zweite Trailer für den Film, der 2019 in die Kinos kommt, erschienen. Die Ausschnitte zeigen einen ganz neuen Akzent: Der Zuschauer soll Mitgefühl für Godzilla empfinden.

Denn zwischen Monster und Monster gibt es in dem Film Unterschiede. Godzilla soll den Menschen zur Seite eilen und sie gegen den Angriff der Titanen verteidigen. Denn wenn die Götter sich streiten, dann kann der Mensch nur beten.

Millie Bobby Brown, bekannt aus der Mystery-Serie „Stranger Things“, spielt die Tochter eine Monsterbiologin, die von Mothra, einer Monstermotte, entführt wird.

Von Geraldine Oetken / RND