Carolin Niemczyk (28) und Daniel Grunenberg (29) sind ein Paar beruflich wie privat – als Elektropop-Duo Glasperlenspiel. Auf ihrer „Licht & Schatten-Tour“ machen sie auch in Hannover Station. Wir sprachen vorher mit ihnen.

Es ist ziemlich früh für ein Interview mit Musikern – ist das Ihre normale Zeit?

Daniel Grunenberg: Ich bin schon seit 8.30 Uhr im Studio.

Carolin Niemczyk: Daniel ist schon immer der erste, der auf der Matte steht. Ich schlafe schon gerne etwas länger, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.

Haben Sie klare Arbeitszeiten? Der eine steht morgens im Studio, die andere schreibt abends ihre Texte?

Grunenberg: Ach, bei unserem Job ... Natürlich wäre es schön, wenn es geregeltere Arbeitszeiten gäbe. Auf der anderen Seite macht es ja gerade den Reiz aus, dass jeder Tag anders verläuft. Auf Tour ist die Sache schon ziemlich klar. Da gibt es morgens Buffet im Hotel, dann wird weitergefahren, abends gespielt. Wenn man wieder zuhause ist, hat sich in der Regel eine Menge angesammelt. Oder man macht ein paar private Sachen, was auch sehr wichtig ist.

Das Leben auf Tour ist vermutlich auch ein ziemlich fremdbestimmtes, oder?

Niemczyk: Das stimmt. Aber wir genießen das auch. Ein Organisationstalent bin ich nun wirklich nicht. Darum bin ich froh, wenn alles geregelt ist und ich einfach abends sorglos auf die Bühne gehen kann.

„Licht & Schatten“ heißt das Album. Welcher Seite neigen Sie mehr zu: Tag oder Nacht?

Grunenberg: Wir sind diesmal sehr konzeptionell an die Sache herangegangen: Licht und Schatten, Yin und Yang, irgendwie gehört das ja alles zusammen und hält sich im Idealfall die Waage. Wir wüssten ja nicht, was Glück ist, wenn wir nicht ab und zu auf die Fresse fallen. Das ist ein bisschen auch das Credo des Albums. Darum gibt es jetzt die Schattenseite des Albums, die ein wenig progressiver ist und wo ich mich ein wenig mehr austoben konnte, und die Lichtseite, das Pop-Album, wie man es von uns auch erwartet. Und beides hat sich gegenseitig befruchtet.

Es ist nicht untypisch, dass eine Band sich auf ihrem vierten Album neu zu definieren versucht. Bei Ihnen auch?

Niemczyk: Wir sind immer für Experimente zu haben und entwickeln uns, glaube ich, textlich und vom Sound her weiter. Stillstand wollen wir nicht, sind wir auch nicht. Da haben wir es als Elektropopband auch leicht. Ich mochte es schon als Kind, wenn ich aus dem Plattenschrank meiner Eltern mal Kraftwerk zog und mal Depeche Mode. Beides ist Elektropop, und darum sind wir auch sehr frei.

Grunenberg: Ich komme ja auch aus der Technik-Ecke, und wäre vermutlich IT-Fachmann geworden, wenn ich nicht Musiker geworden wäre ...

Was ist schief gegangen?

Niemczyk: Das ist die richtige Frage (lacht).

Grunenberg: Ich hatte sogar schon in die Richtung zu studieren begonnen. Dann rief uns unser Manager an: „Ja, Universal nimmt euch unter Vertrag.“ Ich habe nicht überlegt und in dem Moment per E-Mail meine Exmatrikulation abgeschickt. Aber dieser Hintergrund hilft mir enorm dabei, wie wir Musik machen. Unsere ganzen Effekte und Visuals bei den Auftritten programmiere ich am Ende selbst, weil ich einfach weiß, wie es geht. Uns geht es um ein Gesamtkunstwerk.

Und Sie, Carolin Niemczyk, was wären Sie geworden, wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte?

Niemczyk: Ich interessiere mich auch sehr für Mode, und wäre, glaube ich, etwas in der Richtung geworden. Das war mein Plan B. Aber ich wollte immer nur Musik machen und hatte das Glück, dass der Platenvertrag gleich nach dem Abi kam.

Wenn man jetzt zurückblickt, scheint da eine Menge Licht gewesen zu sein in Ihrem Lebensweg. Oder gab es auch Schatten?

Grunenberg: Wir können uns wirklich nicht beschweren. Was in den vergangenen Jahren passiert ist, ist ja fast absurd. Aber das Leben wir natürlich schon um 180 Grad gedreht, und das muss man erstmal verkraften. Und: Nicht mehr zuhause zu sein, viel unterwegs zu sein, seinen Freundeskreis nicht mehr sehen zu können, das ist eine Umstellung. Gerade für Caro: nur aus dem Koffer zu leben als Frau, die einen Kleiderschrank hat, der so groß ist wie ... naja ... sehr groß. Natürlich gibt es auch mal Tage, an denen man keinen Bock hat. Andererseits wollten wir immer das tun, war wir heute tun. Und sobald man auf der Bühne steht und das Adrenalin kommt, ist alles Andere vergessen.

Niemczyk: Es gibt natürlich auch Erwartungen, die an uns gestellt werden. Es gibt nun einmal Songs, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie eine andere Single. Was wir nicht verstehen, denn wir lieben alle unsere Songs. Aber bei Album Nummer vier lassen wir uns nicht mehr groß reinreden.

Vor drei Jahren haben Sie vor dem größtmöglichen Publikum gespielt, das man in Deutschland haben kann, im Vorprogramm von Helene Fischer. Hat sich dadurch Ihre Sicht auf Club-Konzerte verändert?

Grunenberg: Das war eine Erfahrung, die zum teil wirklich absurd war, weil es sich auch so unrealistisch anfühlte. Aber ab der 100. Reihe hat man es auch gar nicht mehr so wahrgenommen. Und wir haben uns auf jeden Fall tolle Stadion-Posen ausgedacht (lacht), die man auch sehr gut in den Club transferieren kann. Wir werden immer gefragt, was schöner ist: Club oder Stadion? Beides ist schön. Live ist immer geil.

Wie wird die neue Tour ausschauen?

Grunenberg: Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, gerade auch visuell. Jeder Song hat seine eigene Welt. Für mich kann es nie genug LED, Licht und Strobo geben (lacht). Wir toben uns sehr aus.

Sie wirken sehr harmonisch. Auf dem Album gibt es aber auch düstere Themen. Wie viel ist selbsterlebt, wie viel ist Rollenprosa?

Niemczyk: Unsere Platten waren immer zu einem großen Teil autobiografisch. Aber ich höre mir auch gerne die Geschichten Anderer an und beobachte gerne Menschen. das kann man ja gerade in Berlin sehr gut. Da sieht man die wildesten Dinge. Darum ist es immer eine Mischung.

Gibt es Dinge, die Sie getrennt voneinander machen?

Grunenberg: Eigentlich sind Caro und ich die unterschiedlichsten Menschen überhaupt. Deshalb funktioniert es so gut: Jeder hat seinen Bereich.

Niemczyk: Sport ist etwas, das ich in der Regel alleine mache. Shopping auf jeden Fall auch. Und Texten: dabei bin ich am liebsten bei mir.

Grunenberg: Sobald es zu technisch wird, ist Caro sofort raus. Und sobald es zu gefühlig wird, bin ich raus.

Was ist die schlechteste Eigenschaft, die Sie dem Anderen gerade noch verzeihen?

Niemczyk: Was für eine fiese Frage!

Grunenberg: Caro wird eine unglaubliche Zicke, wenn sie Hunger hat, dann ist Polen offen, da wird sie zum Hulk. Aber das verstehe ich auch: Wenn man hungrig ist, ist man nun einmal ein wenig gereizt unterwegs – der eine mehr, der andere weniger.

Niemczyk: Ich glaube, das ist eine Frage der Reserven. Daniel jedenfalls: Wenn der in einen Redeschwall kommt, dann gibt es kein Halten. Der kann einem ganz schön das Ohr abkauen.

Und warum ist er dann nicht der Texter?

Niemczyk: Darüber müsste man wirklich mal nachdenken (lacht).

Glasperlenspiel live: am 2. November ab 20 Uhr im Capitol.

Von Stefan Gohlisch