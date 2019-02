Hannover

„A pale Tour named Death“ – „eine blasse Tour namens Tod“, so wirbt die schwedische Heavy-Metal-Band Ghost für ihr Gastspiel. Schon klar, womit der maskierte Achter um Tobias Forge, den Frontmann und Erfinder der Band, Deutschland überziehen will: mit Ironie und Provokation.

Die 2700 Ghost-Fans in der Swiss-Life-Hall teilen den Geschmack ihrer Helden. Neben dem Gruselfaktor sind es die Geisterbahn-Vermummungen und Kulissen, die Ghost so interessant machen. In der Umbaupause nach der Vorband Candlemass ärgern Kirchenchoräle vom Band, die Bühne wird noch von einem riesigen Vorhang verborgen.

Mit dem „Nightmare on Elm Street“-Soundtrack stürzt die Halle dann endlich in die Dunkelheit hinein. „Hello Hannover!“ – Ghosts Gruselshow beginnt mit „Ashes“ und „Rats“, zwei guten Eröffnungssongs.

Ghost haben neben der üblichen Rhythmusfraktion drei Gitarren und drei Keyboards mitgebracht, ihr überladener Dark-Doom-Metal braucht Personal. Zweistimmige Gitarrensoli begleiten und bestimmen das Konzert, musikalisch sind Ghost sonst oft poppig und immer sehr melodisch. Ihre Show ist ausgefeilt, an alles ist gedacht, alles ist geplant.

Es gibt also keinen Grund und auch keinen Raum für Improvisationen. Leadsänger Tobias Forge ist mit seinem Alter Ego Cardinal Copia das namhafte Phantom der Rock-Oper, die anderen Musiker heißen alle schlicht „A Nameless Ghoul“. Bis vor zwei Jahren waren Ghost anonym, keiner wusste, wer sich hinter dem Pop-Doom-Metal verbarg. Erst eine gerichtliche Auseinandersetzung mit geschassten „Ghouls“ ließ die Hüllen fallen.

Die Ghost-Revue ist übertrieben und hochmodern, auch Verstärker sind schon lange nicht mehr zu sehen. In ihrer Welt pendeln diese Geister zwischen Heavy Metal, Satanismus und religiösen Elementen. Die Musiker wirbeln dabei über eine 80er-Jahre-Schachbrett-Bühne, ein Deckenlicht mit den Grundfarben erinnert an die legendäre Lightshow von Queen, das Backdrop schmückt antike Kirchenfenster.

„Unhallowed be thy Name“ – entheiligt werde dein Name – Ghost benutzen katholische Bildersprache für ihre kommerziellen Klänge. Eine große Showtreppe lädt zum Schlendern ein, Tobias Forge wechselt vom schwarzen in den weißen Frack, es werden Umziehpausen wie bei Cher. Später wird Forge zum Kardinal des Grauens, mit einem Weihrauchschwenker steht er an seinem Mikrofon. Seine Stimme ist jedoch alles andere als böse. Glücklicherweise bricht der Frontmann immer wieder aus der selbstauferlegten Rolle aus, spricht mit den Fans und feuert sie an. Das ist persönlich und sympathisch.

Ein Geister-Papst kommt auf die Bühne und spielt Saxofon, warum sie danach allerdings in die Pause gehen, erschließt sich nicht wirklich.

Tobias Forge springt anschließend rechts und links auf die Boxen, Konfetti wird in die Halle geschossen, das Publikum feiert auch diesen theatralischen Akt. Es wird ein gelungener Abend mit viel Beifall für Ghost und ihren okkulten Gottesdienst in Hannover.

Von Kai Schiering