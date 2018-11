Hannover

Frank Turner hat den Starfaktor. Zum Song „Blackout – are you afraid of the darkness?“ mischt er die Fotografen auf wie eine Bowlingkugel die Pins. Er tobt im Graben von links nach rechts, schlank ist er, im weißen Hemd, das schon bald schweißgetränkt ist. Das Capitol ist ausverkauft, gut 1600 Fans schieben sich und drücken, stehen auf den Zehenspitzen, im Publikum sieht man ausschließlich glückliche Gesichter.

Der zackige Bass und das mächtige Schlagzeug pressen von der Bühne, seine Band The Sleeping Souls ist schnell und gut eingespielt. „Hallo Hannover, wie geeeeht’s?“. Turner ist des Deutschen mächtig, das gefällt den Leuten natürlich. Seine „first rule“, die erste Regel auf seinen Konzerten ist: „Don’t be an Asshole!“: „Nimm Rücksicht auf deine Nebenleute, pass’ auf!“, erklärt er der Menge.

Die zweite Regel ist ebenso einfach zu verstehen: „Wenn du die Songs kennst, dann sing mit!“. Das wird ausreichend geschehen, auf den Chor kann Turner sich verlassen.

Sein Backdrop zeigt zwei Hände, die ineinander greifen wollen. Der 36-Jährige charismatische Sänger, Gitarrist und Songwriter setzt auf Verständigung, sein neues Album heißt „Be More Kind“. Happy People, überall, die folkige Musik, die vielen melodischen Dur-Songs – „Everybody jump!“; alle sollen jetzt springen und folgen seinem Befehl.

Hannover ist der erste Abend auf seiner ausverkauften Deutschland-Tour. Genießer stehen auf und vor der Bühne. Mit Akustik-Gitarre und Mandoline, englischen, irischen und keltischen Klängen und dem moderatem Punk ist er besonders bei den vielen Frauen äußerst gern gesehen. Frank Turner ist fit und ein Energiebündel.

Er tourt seit 20 Jahren, erzählt er stolz, mit 16 Jahren hat er mit Million Dead, seiner Punk-Band, begonnen Musik zu spielen: „Keiner kam zu unserer ersten Tour, und wir hatten alle eine Grippe. Lasst es uns gleich nochmal machen, war unsere Reaktion.“

Turner ist Sammler und Jäger, diese Show ist Nummer 2272, freut er sich stolz. Mit einem Stück über die Bühnen-Künstler des frühen 20. Jahrhunderts, die, verdrängt von den Kinos, einer traurigen Karriere entgegenblickten, zeigt er Empathie und Ahnung. Er hingegen weiß: - „I’m definitely going to Hell!“.

Nach 90 Minuten kommen die Zugaben, immer noch singen alle mit. Frank entdeckt die „beste Tänzerin in Hannover“, im Parkett machen die Zuschauer Platz, damit sie beide schwofen können. Danach schwelgt Frank in der Menge und beim Crowdsurfing - vier simple Worte: „I want to dance“. Mission erfüllt.

Von Kai Schiering