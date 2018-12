Hannover

Am Anfang war das Bild von einem Mann. Der Michael Neugebauer traf in Hannovers Olympia-Stützpunkt den Weltklasse-Judoka Dimitri Peters, Spitzname: Dima, „Eigentlich wollte ich nur ein Porträtfoto von ihm machen“, erzählt der 49-jährige Fotograf – es wurde eine Freundschaft daraus und eine siebeneinhalb Jahre währende Arbeitsbeziehung. 70 Bilder der Langzeitreportage sind nun in der Galerie für Fotografie GaF zu sehen.

„Dima – Ein Leben im Leistungssport“ ist die Arbeit überschreiben, und ihre besondere Qualität ist, dass sie eben nicht nur klassische Sportfotografie bietet, nicht nur die Erfolge des zweifachen niedersächsischen Sportlers des Jahres zeigt, sondern auch intime Einblicke in das Leben des Hannoveraners, wie sie nur ein gewachsenes Vertrauensverhältnis ermöglicht. „Mir war es wichtig, auch den Apparat – Familie, Trainer, Trainingspartner – zu zeigen, ohne die ein Leben im Leistungssport überhaupt nicht denkbar ist“, so Neugebauer.

Die Bilder zeigen Peters beim Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2012 in London ebenso wie beim Spiel des zweifachen Vaters mit seinen Kindern. Sie dokumentieren die Enttäuschung, als Peters bei der Qualifizierung für Olympia 2016 seinem Kollegen Karl-Richard Frey unterlag und wie er dem Konkurrenten dann bei der Vorbereitung half. Und sie zeigen ihn nach Ende der internationalen Karriere bei der Ausbildung zum Rettungssanitäter. Neugebauer: „Dima ist ein unglaublich empathischer, hilfsbereiter Mensch“, sagt Neugebauer: „Er ist glücklich.“ Und auch da ein Sieger.

Bis zum 13. Januar in der GaF in der Eisfabrik (Seilerstraße 15d). Zur Ausstellung ist ein Katalog entstanden.

Von Stefan Gohlisch