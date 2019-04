Hannover

Es geht von den trubeligen Straßen Hanois in die französische Pampa, von Berlin nach Basel und immer wieder nach Hannover. Drei junge Filmemacher – Dominik Junker, Norman Krüger und Christian Hyla – haben die Welt bereist, um eine Art Liebeserklärung an das Varieté und an das GOP zu drehen. Jetzt hatte ihre poetische Dokumentation „Like Butter on Toast“ im Kino am Raschplatz Premiere.

GOP-Kreativdirektor Werner Buss begrüßte 120 geladene Gäste auf dem roten Teppich, darunter Freunde und Wegbegleiter wie Schauspielerin Denise M’Baye, Entertainer Detlef „Desimo“, Simon, Kanapee-Gründer Erwin Schütterle und Lindener-Narren-Präsidenten Martin Argendorf. „Wie schön ist das hier!“; sagte Buss: „Ich bin lange nicht mehr so aufgeregt gewesen.“ Der Film ist zwar in Zusammenarbeit mit dem GOP entstanden, aber ohne dessen Einflussnahmen.

Drei Jahre war der Vorlauf. 100 Stunden Rohmaterial haben die Filmemacher zu 80 Minuten verdichtet – „und es gäbe noch so viel mehr Geschichten zu erzählen“, so Koregisseur Krüger. Die ganze Faszination des Varieté wird in diesem Film deutlich. Er ist dem Dokumentarischen verpflichtet, zeigt aber immer wieder in kunstvollen Zwischenschnitten aus extremen Nahaufnahmen, Zeitlupen und poetischen Bildern die Poesie dieser international Publikumskunst.

Junker, Krüger und Hyla besuchten die GOP-Regisseure Knut Gminder und Markus Pabst bei der Arbeit an Produktionen wie „Sông Trang“ und „Kawumm“, sprachen mit dem Nachwuchs an der Staatlichen Artistenschule Berlin und alten Hasen wie de ArtistenpaarAmélie und Michele. Als Rahmenhandlung taucht immer wieder der Fahrradartist Jacques Schneider auf, der wie ein Waldschrat in den französischen Bergen lebt und in einem eigenen Zirkuszelt trainiert, mit seinen Eseln als einzigem Publikum.

Der Film ist derzeit nur in Hannover im Kino zu sehen und das auch nur für begrenzte Zeit – das ist Bedingung vieler Filmfestivals, an deren Wettbewerben er demnächst teilnehmen soll. Dem Zauber des Varieté wird man sich dort auch kaum entziehen können.

„Like Butter on Toast“ läuft derzeit jeden Abend ab 19 Uhr im Kino am Raschplatz.

Von Stefan Gohlisch