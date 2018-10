Hannover

Mit seinem Debütalbum „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ wurde Joris (28) zum dreifachen Echo-Gewinner. Jetzt folgt „Schrei es raus“. Ein Interview.

Guten Tag, das ist ja richtig schön. Jemand Heimatnahes. Das ist gut, an so einem Tag, an dem ich ununterbrochen rede.

Sie kommen ja aus Vlotho.

Ja, aber da bin ich nur noch selten. Neulich mal kurz, weil meine alte Schule 150 Jahre alt wurde. Und zu Weihnachten – meine Eltern leben da noch.

Kennen Sie Hannover von damals?

Ich war ein paarmal zum Public Viewing da. Und ich war öfter am Maschsee, als Techniker während des Studiums ...

Sie waren Backliner, oder?

Genau, und da waren wir immer in diesem Hotel am Maschsee untergebracht. Ich habe Freunde da; einer singt Bass an der Oper. Hannover war jedenfalls immer die Stadt, die ich genannt habe, wenn ich in der Welt unterwegs war und gefragt wurde, woher ich komme.

Kennen Sie das Capitol, in dem Sie jetzt spielen werden, von früher?

Ich habe dort tatsächlich als Techniker gearbeitet. Und auf meiner zweiten Tour war ich da. Das ist ein echt toller Laden. Etwas seltsam finde ich nur diese Raucherlounge: Man steht auf der Bühne, guckt auf sein Publikum, und oben links ist noch so ein kleiner Affenkäfig. Es ist jedenfalls ein legendärer Laden. Mit dem Balkon hat er etwas von einer Arena, ist aber trotzdem noch ein Club.

Klingt, als freuten Sie sich auf die anstehende Tour?

Ja, ich hatte jetzt zweieinhalb Jahre Tourpause und habe nur Festivals gespielt. Ich habe richtig Lust auf dieses Nahe-Dransein. Und ich habe zweieinhalb Jahre lang meinen Ideen-Spickzettel gefüllt. Der muss mal geleert werden.

Sie haben zwischendurch einen Monat Auszeit genommen – ist der Rest der Zeit in die Arbeit an dem Album geflossen, oder mussten Sie erst einmal verdauen, was nach dem ersten Album passiert ist?

Weder noch. Bis Mitte/Ende 2017 habe ich ja immer wieder Konzerte gespielt, es war bloß keine eigene Tour mehr. Ende 2016 bin ich für einen Monat alleine nach Italien gefahren und habe meine Textideen ausgepackt und an ihnen gearbeitet. Ich habe ein bisschen Italienisch gelernt, ein paar Leute kennengelernt, war ansonsten aber alleine. Danach war ich vier Monate in Spanien, hatte mein kleines Studio in ein Landhaus gebaut und immer Full House: Freunde, Familie, Band ... Wir haben viel gefeiert, aber auch schon am neuen Album gearbeitet und danach nochmal neun Monate so richtig.

Wie entstehen Ihre Songs?

Ich habe oft nachts meine Finger am Klavier oder an der Gitarre und spiele da ganz intuitiv irgendetwas. Da passieren einfach Dinge, die schon eine gewisse Richtung hergeben. Da kommen genauso intuitiv die Themen. Aber wenn es dann wirklich um den Text geht, sitze ich wesentlich länger dran als an der Musik. Trotzdem ist beides gleichermaßen erfüllend.

Die Songs von „Schrei es raus“ sind sehr unterschiedlich arrangiert ...

Ich hatte viel Zeit, diese Sound- und Farbwelten aufzumachen. Das war beim ersten Album anders. Wir waren in einem der letzten Oldschool-Studios, in dem ganz viel Vintage-Equipment herumsteht. Und damit haben wir alles aufgenommen. Für uns Musiker ist das etwas Schönes. Connor, mein Keyboarder, mit dem ich das gemacht habe, und ich waren ganz verliebt in diese Ausstattung. Wir könnten, glaube ich, den ganzen Tag die selben Dinge im Kreis spielen, wenn denn nur ein paar kleinste Veränderungen dabei wären.

Da brach der alte Ton-und-Musikproduktion-Student aus Ihnen heraus?

Genau. Das Problem – und das Glück – ist halt, dass irgendwann doch mal das Management und die Plattenfirma sagen: „Jetzt solltet ihr aber bald mal fertig werden.“ Das war eine gute Mischung.

Worüber lohnt es sich zu singen? Sie rühren auf dem Album durchaus die großen Fragen an: „Du“ und „In all den Augen“ drehen sich um Leben und Tod.

Grundsätzlich lohnt es sich nur, über Dinge zu singen, die einen stark bewegen. Nur die können auch stark empfunden werden. Darum ist eigentlich nichts ausgeschlossen. Bei diesem Album waren die Themen vielleicht ein wenig größer, weil ich einiges verarbeiten musste: sehr intensives Leben, sehr viele schöne Erlebnisse und dann auf einmal, dem Tod ganz nahe zu sein, als wir 2016 in Ansbach gespielt haben und dort der Terroranschlag verübt wurde. Das waren große Extreme ...

... die man verarbeiten muss.

Ja, man wird durch so etwas auch stärker. Ich sage meinen Freunden immer: Was die letzten drei Jahre passiert ist, hatte ich mir für die nächsten zehn vorgenommen. Und darüber lohnt es sich natürlich zu singen. Dazu kommen all die Dinge, die einem erzählt werden als Musiker: was andere Menschen empfinden, wenn sie deine Musik hören. Da geht eine große Welt auf. Und „Schrei es raus“ hat natürlich auch viel mit Haltung zu tun, die man in dieser Zeit zeigen muss. „Signal“, die erste Single, ging ja schon in diese Richtung. Nach den rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz erheben zum Glück viele Menschen die Stimme, und wir stehen wieder ein bisschen mehr gemeinsam.

Und das kontrastieren Sie mit einem Album, das Ihren Mund verbirgt.

Ja, weil es manchmal auch eine Anstrengung ist, Haltung zu zeigen. Man muss dafür manchmal ein paar Extrameilen gehen. Dafür steht sinnbildlich dieses Bandana. Es ist ein Aufruf, aus dem Trott herauszukommen, sich vor Augen zu führen, in welcher Welt wir leben, und dass wir nicht nur für uns unsere Stimme erheben, sondern auch für unsere gemeinsamen Werte.

