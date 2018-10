New York

Eigentlich war Frank Sinatra nicht der Typ für musikalische Jammertäler. Aber der erfolgreichste US-Sänger der Vierzigerjahre war seit 1948 durch Jahre gegangen, die sich anfühlten wie schwere See: Kritik an seinen Platten, Stimmprobleme, halb leere Konzertsäle, Steuerschulden und der stete Verdacht einer engeren Verbindung zur Mafia machten ihm zu schaffen. Dazu kam die stürmische Affäre mit der Hollywooddiva Ava Gardner, die ihm als „Verrat“ an Ehefrau Nancy angelastet wurde.

Frank Sinatra singt „Torchsongs“ über die Vergeblichkeit

Zwar legte Sinatra 1953 mit dem Kriegsfilm „Verdammt in alle Ewigkeit“ ein bemerkenswertes Comeback hin, aber neben der sonnigen Swingmusik von Platten wie „Songs for Young Lovers“ und „Swing Easy!“ (beide 1954) gab es jetzt auch den Sinatra der Schatten, der melancholisch Liebesendzeit und Gefühlswinter besang. Die Alben „In the Wee Small Hours“ (1955) und „Where Are You?“ (1957) handeln von Zweifel, Verlust und Trauer.

Die Königsplatte in diesem Album-Trio sogenannter „Torchsongs“, Liedern der Vergeblichkeit, war „Only the Lonely“, die zunächst „For Losers Only“ heißen sollte und passend zu ihrer Stimmung, den Vibes, im Herbst des Jahres 1958 erschien. 60 Jahre feiert dieses raffiniert orchestrierte Hochamt der Traurigkeit jetzt. Sinatra ist auf dem Cover als Clown zu sehen, die bunten Grafiken zur Linken sind die Rauten eines Narrenkostüms. Im Jahr davor war seine turbulente Ehe mit Gardner geschieden worden. Wenn er hier den „Blues in the Night“ beschwor, wusste Sinatra genau, wovon er sang.

Das Album, das 120 Wochen in den US-Charts blieb, davon fünf auf dem Spitzenplatz, liegt zum Jubiläum in einer Doppelversion vor – mit dem klassischen Mono-Mix von 1958 und einem neuen Stereo-Mix. Entdeckenswert ist dabei nicht nur der andere, räumlichere Klang der Songs, sondern zum Teil auch die abweichenden Arrangements von Nelson Riddle, dem musikalischen Leiter der Aufnahmen. Der betrachtete „Only the Lonely“ als das „vielleicht beste Gesangsalbum, das ich je gemacht habe“.

Bekenntnisse der Angst in einer Welt der Siegertypen

Alles beginnt mit einem Klavier, „Wo immer ich hingehe, gehen nur die Einsamen hin“, singt Sinatra. Für den Verlassenen ist die nette Stadt nur noch „a lonesome old town“, er kann den Frühling in „Spring is Here“ nicht mehr wirklich begreifen und bei der ersten Wiederbegegnung mit der einstigen Geliebten in „What’s New?“ spürt man in der gespielt lässigen Beiläufigkeit der Frage „Was gibt’s Neues?“ in jeder Silbe das Verlangen, die Uhr zurückdrehen zu können.

Es sind Offenlegungen der Verletzungen, Bekenntnisse der Angst in einer Welt, die keine Verlierer kennt. In den Fünfzigerjahren gelten Männer, die nicht in jeder Hinsicht ihren Mann stehen, als schwächlich und verächtlich. Sinatra wird zu ihrem Wortführer, seine Gesänge werden zu Geschichten, einfühlsamen Erzählungen des Scheiterns. „The Voice“, wie man ihn nannte, befindet sich auf der Höhe seines Könnens, dringt in die Tiefe jedes Wortes vor.

Die Rarität „Lush Life“ zeigt Sinatra beim Scheitern an einem Song

Vier „Outtakes“ zeigen den Arbeitsprozess, die hohen Ansprüche des Sängers. Enthalten ist dabei auch – ein Schmankerl für Fans – das sagenumwobene Stück „Lush Life“, Gegenstand jeder Sinatra-Biografie, das hier zum ersten Mal offiziell veröffentlicht wird. Sinatra singt vom Leben, das wieder einsam geworden ist, findet sich in Billy Strayhorns Ballade nicht zurecht und gibt mittendrin auf, um sich nie wieder daran zu wagen. Nicht jede Beziehung harmoniert. Das gilt auch für Sänger und Songs.

Frank Sinatra: „Only the Lonely – 60th Anniversary Edition“ (Capitol), erscheint am 19. Oktober

Von Matthias Halbig / RND