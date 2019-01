Viva Las Vegas! Die Killers aus der amerikanischen Hauptstadt des Glücksspiels haben eine neue Single am Start. Mit dem Protestsong „Land of the Free“ üben sie Kritik an Rassismus, Waffengesetzen und Donald Trumps Plan einer Mauer zu Mexiko. Mit einem bombastischen Popstück wird der Finger in einige amerikanische Wunden gelegt.