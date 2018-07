Manche sehen in ihr die neue Jane Austen – doch sie selbst bleibt bescheiden: Die britische Autorin Katherine Webb will einfach nur schöne Romane schreiben. In ihrem neuen Buch “Die Frauen am Fluss“ klärt sie einen Mord in den Cotswolds auf und gibt Einblick in die dunkle Seite des englischen Landlebens. Ein Besuch bei der Bestsellerautorin in England.