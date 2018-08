Spiele erzählen Geschichten, manchmal sogar Fortsetzungsgeschichten: Bei sogenannten „Legacy“Spielen verändert, was in einer Partie geschieht, den weiteren Verlauf. Als herausragendes Beispiel für dieses Subgenre vergab die Jury „Spiel des Jahres“ am Montag einen Sonderpreis an „Pandemic Legacy: Season 2“. Stefan Gohlisch stellt diesen Meilenstein und andere Spiele vor.