Die Jungen haben’s nicht drauf: Der namenlose Alte (Antti Litja) stellt seine Schwiegertochter (Maria Perankoski) auf eine harte Probe.

© Filmwelt

Kino

Früher war’s besser – „Kaffee mit Milch und Stress“

Besinnlich bis derb: In „Kaffee mit Milch und Stress“ (Kinostart am 21. Dezember) müssen sich die Generationen zusammenraufen. Der Film von Dome Karukoski war in seinem Herkunftsland Finnland ein Publikumserfolg und passt gut in die Weihnachtzeit. Nicht nur wegen des Schnees.