Durch die Nacht: Arthur (Josef Hader) und Claire (Hannah Hoekstra) kommen sich näher.

© Foto: Universum

Kino

„Arthur & Claire“ – Amsterdam sehen und sterben

Das Sterben will er gut machen, der Arthur aus Wien. In Amsterdam trifft er eine lebensmüde junge Frau und zieht mit ihr durch die Nacht. Miguel Alexandres „Arthur & Claire“ (Kinostart am 8. März) ist eine scharfzüngige und einfühlsam inszenierte Tragikomödie.