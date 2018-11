Begleitet von Demonstrationen wird die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet am Dienstag (19 Uhr) in Dessau-Roßlau spielen. Nachdem die Stiftung Bauhaus Dessau die Band als Reaktion auf rechte Proteste ausgeladen hatte, sind die Musiker nun in der Alten Brauerei zu Gast. Wir berichten live vom Konzert.