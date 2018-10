Hannover

Mit einer unerwarteten Ansage kommen die Lochis auf der #whatislife-Tour auf die Bühne: Die Handys im Saal bleiben aus.

„Das macht so viel mehr Bock!“, sagen Roman und Heiko Lochmann (19), Zwillinge, Youtuber, Chartstürmer, die dank ihrer Omnipräsenz auf deutschen Teenie-Smartphonebildschirmen eine amtliche Karriere zusammengebastelt haben – doch heute sollen die etwa 1000 Fans (inklusive Eltern, gut 40 Euro pro Normal-Ticket) die Hände zum Hochreißen freihaben.

„Nice, dass Du dabei bist“ kommt es von der Bühne, die Lochis geben sich zu Beginn nostalgisch, denken viel an alte Zeiten – die Fans sind größtenteils Mädchen aus den Jahrgängen Grundschule bis Vorabizeit, die „Wie du“ mitsingen, obwohl ihnen die Brüder thematisch seit dem ersten YouTube-Video 2011 entwachsen sind. „Sex on the Beach, ich will mit Dir ans Meer, Du weißt was ich mein’, es gibt nichts zu erklären“. Vielleicht erklären es die Eltern auf der Rückfahrt.

Breite Content-Offensive

Was mit putzigen Songparodien anfing, hat sich zur diesjährigen #whatislife-Tour zu einer breiten Content-Offensive entwickelt. Bald kommt ein Film über das Making-of des letzten Albums, Roman war bei „Let’s Dance“, und die Onlineauftritte der Jungs sind gespickt mit gesponserten Inhalten: Fast Food, Fernreisen – die Lochis lassen sich top vermarkten.

„Fail des Tages“

Vom „Fail des Tages“ berichten Heiko und Roman trotzdem gerne: der eine ist heute Morgen in der Dusche ausgerutscht, der andere schlecht im Krökeln. „Kennt ihr bestimmt“, na klar, die Lochis sind wie wir, haben „Heimweh“, was sie auf dem Bühnenrand sitzend singen; in „Fan von Dir“, „Nie mehr allein“ und „Lady“ geht es um die Eine, während die Brüder in 2000 Augen schauen.

Hinter ihnen spielt eine vergleichsweise kleine Band. Gitarre, Drums, Keyboards und Bläser machen einen funkig-warmen Sound, den man von Softie-Rappern wie Cro, Teesy und Konsorten kennt, manchmal mogelt sich ein R’n’B-Rhythmus dazwischen – leider vergeigen die Lochis zu viele Töne für das glattgebügelte Soundbild.

Je leiser der Soundtrack, desto störender die verrissenen Gesangsparts. Die Superfans im Saal interessiert das zum Glück wenig. Und zu „Alpha Queen“ bekommt dann wirklich Eine, nämlich Alina aus dem Publikum, die den Lochis gerade bis zur Brust reicht, ein persönliches Ständchen auf einem goldenen Thron in der Bühnenmitte.

Tränchen vor Nervosität

Da fließen vor Nervosität ein paar Tränchen, doch die trocknen bei einer Umarmung an den Shirts der Zwillinge. Noch ein Mal „Tanzen, Feiern Abgehen“, dann ist Schluss – morgen ist ja leider Schule.

Von Lilean Buhl