Eine Porträtskizze zeigt die Silhouette von Franz Kafka, aus dessen Kopf mehrere Fäden ragen, die im Nichts enden: So zeigt es das Titelbild des im Göttinger Wallstein Verlag erschienenen Bandes „Kafka Verschrieben“. Das Bild steht sinnbildlich für die komplizierten Schreibprozesse des Dichters und die sich daran anknüpfende Rezeptionsgeschichte: Denn der Prager Dichter lieferte zu Lebzeiten keine letztgültigen Ausgaben seiner Werke.

Sein Freund Max Brod setzte sich über Kafkas Wunsch hinweg, dessen Schriften nach seinem Tod zu verbrennen. Stattdessen redigierte Brod die Texte aus den Oktavheften des Dichters und legte eine Reihenfolge fest. Die Fassungen von „Der Prozess“ und „Das Schloss“ sind heute so, wie Brod sie sich zurechtlegte.

Penibel eingescannte Seiten

Deshalb kommt der in den Neunzigerjahren begonnenen Faksimile-Ausgabe von Roland Reuß und Peter Stängle eine große Bedeutung zu: Die penibel eingescannten Seiten, durch die selbst die Rückseiten wie beim Original durchschimmern, legen den Fragmentcharakter des Werks offen. Während Druckfassungen vorgeben, linear und bruchlos zu sein, bildet das Faksimile den Entstehungsprozess ab, inklusive Streichungen. Hier wird deutlich, dass Kafkas Texte der Architektur des Schlosses entsprechen, die er im gleichnamigen Roman beschreibt: Labyrinthe aus verwinkelten Gebäudeteilen, die kein Ganzes bilden.

Das Faksimile-Verfahren war beim Start 1995 revolutionär

„Man kann aus einer Handschrift wie der des ,Prozess‘, in der es im Großen und Ganzen drunter und drüber geht, nicht einfach ein Buch machen“, schreibt Reuß im Beiheft.

Ausschnitt aus der Faksimile-Ausgabe von „Das Schloss“. Quelle: Verlag

Als das Projekt 1995 startete, war das Verfahren revolutionär. Auch mit historisch-kritischen Ausgaben von Hölderlin und Kleist hat der Stroemfeld-Verlag Editionsgeschichte geschrieben. Doch gibt es im Digitalzeitalter nicht leichtere Wege, um den Fetischismus des Authentischen zu befriedigen, der selbst im Zeilenumbruch und in der Kommasetzung eine tiefere Bedeutung erkennen will? Die Handschriften von Joseph Roth etwa sind im Netz frei zugänglich.

Der Stroemfeld-Verlag musste Insolvenz anmelden

Die Kafka-Ausgabe hatte zuletzt nur noch 400 Abonnenten, Stroemfeld musste Insolvenz anmelden. Nun will der Wallstein Verlag das Projekt gemeinsam mit den Herausgebern fortführen. Sieben Teile stehen noch aus, als Nächstes sollen die Tagebücher erscheinen. Dabei hätte es eine gewisse Stringenz gehabt, wenn die Ausgabe unvollendet geblieben wäre – so wie sämtliche Romane Kafkas.

Der Wallstein-Verlag ist in technischer Hinsicht zukunftsweisend

Ein Artikel, der jüngst in der „Neuen Züricher Zeitung“ (NZZ) erschien, stellt derartige Mammutprojekte grundsätzlich infrage. Darin wird beklagt, dass die Stroemfeld-Ausgabe in die Jahre gekommen sei, was sich auch an der beiliegenden CD mit den Faksimiles zeigen würde. Allerdings ist der Wallstein Verlag, bei dem die Kafka-Ausgabe eine neue Heimat gefunden hat, gerade in technischer Hinsicht zukunftsweisend: Das zeigt die „Faust“-Edition, die ab Donnerstag in den Buchhandlungen liegt. Sie ist parallel zur Buchausgabe frei im Internet zugänglich. Möglich macht dies eine Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Die Faust-Edition im Wallstein-Verlag. Quelle: Wallstein

Es handelt sich um die erste historisch-kritische Ausgabe des „Faust“. Das überrascht bei einem Werk, das bis heute zur Pflichtlektüre im Schulunterricht gehört und wie kein anderes den klassischen deutschen Kanon verkörpert. Damit tilgt der Wallstein Verlag die „Schande“, die Albrecht Schöne in seiner bis heute maßgeblichen und im Deutschen Klassiker Verlag veröffentlichten, kommentierten Ausgabe aus dem Jahr 1994 konstatierte. Bis heute orientiert sich die „Faust“-Forschung an der Edition, die der Literaturwissenschaftler Erich Schmidt 50 Jahre nach dem Tod Goethes im Jahr 1832 aus den Handschriften zusammenstellte. Diese bestanden teilweise nur aus Schnipseln, die der Dichter in Papiersäcke zu stecken pflegte.

Faust-Ausgabe legt verschiedene Varianten des Textes offen

Der Verleger Thedel von Wallmoden erklärt: „Schmidt musste Entscheidungen treffen, zum Beispiel, was Schreibweisen anbelangt. Er hat sehr gute Entscheidungen gefällt. Aber bei solch einem bedeutenden Werk lohnt es sich, auf die Handschriften zurückzugehen und die verschiedenen Optionen aufzuzeigen.“ So kann man etwa nachlesen, dass es in manchen Fassungen „Wenn der Blüten Frühlings-Regen“ heißt, manchmal aber auch „Blüthen“. Die Varianten sind auch auf den langen Entstehungszeitraum des „Faust“ zurückzuführen: Goethe hat 60 Jahre seines Lebens mit dem Stoff verbracht. Den ersten Teil schrieb er in seinen Jugendjahren in Frankfurt, den zweiten Teil kurz vor seinem Tod.

380 Seiten aus „Faust2“ wurden transkribiert

Die neue Ausgabe des Wallstein Verlags hat nun 380 Handschriftenseiten aus „Faust 2“ faksimiliert und zugleich transkribiert – in zwei Bänden, sodass man direkt vergleichen kann. Zudem ist ein neuer Lesetext beider Teile der Teufelspaktgeschichte erstellt worden, der jegliche Zeichensetzungen oder Vereinheitlichung von Schreibweisen zurücknimmt und auf den Basistext zurückgeht. Ein Ur-„Faust“ der ganz anderen Art. Man kann sich vorstellen, dass Editoren der Zukunft einmal auf eine ähnliche Weise mit Werken zu kämpfen haben, die rund um die Rechtschreibreform entstanden sind. Der Preis von 224 Euro ist für das „Faust“-Konvolut vergleichsweise günstig.

„Wunderschutz“ statt „Wunderschatz“

Auch inhaltlich liefert die Edition neue, detaillierte Erkenntnisse über die Menschenparabel. So war ein Zauberweinkelch bislang als „Wunderschatz“ bekannt, Goethe meinte aber wohl „Wunderschutz“. Auch die erste Begegnung zwischen Faust und Mephisto erscheint jetzt in einem etwas anderen Licht. In allen bisherigen Ausgaben hatte Faust gesagt „Damals schien er zwar gewandt, / Als ich ihn noch nicht verstand.“ Diese Änderung wurde aber wohl posthum vorgenommen. Goethe hatte gedichtet: „Damals war er schon gewandt, / Ob ich gleich ihn nicht verstand.“ Wallmoden versteht die Ausgabe als Standardwerk für die literatur-historische Grundlagenforschung. Auch für die Kafka-Ausgabe will der Verleger nun nach Sponsoren suchen, um eine Internetausgabe zu realisieren.

Von Nina May/RND