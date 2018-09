Hannover

Es gab eine Zeit, in der hatte Dominik Schäfer nicht mehr viel für Schule übrig. „Mit 13 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Eine Woche später wusste ich: Das ist es. Und habe auch nichts mehr getan für die Schule.“ Im Moment ist es anders. Schäfer schreibt die Musik für „Krasshüpfer“, das neue Schultheaterstück des Jungen Schauspiels.

Es ist die erste Arbeit des Münchners in Hannover, es ist seine erste Arbeit an einem Kinderstück, und es ist seine erste Zusammenarbeit mit Regisseurin Wera Mahne, die am Jungen Schauspiel in der vergangenen Spielzeit „Mädchen wie die“ inszenierte und die er über eine gemeinsame Freundin, die Dramatikern Sasha Salzmann, kennenlernte. Erfahrung hat er genug: Als Enik hat er drei Alben und zwei EPs veröffentlicht. Er hat Songs für Thomas D und Fanta Vier geschrieben. Filmmusiken komponiert und immer wieder am Theater gearbeitet.

„Es kommt dabei darauf an, einen emotionalen Raum zu schaffen, in dem ein Stück passiert, ohne dass man dem Zuschauer sagt, wie er sich zu fühlen hat.“ Der Multiinstrumentalist greift dabei gerne auch auf exotische Instrumente zurück. Für „Krasshüpfer“ nutzte er unter anderem einen „Luminist Garden“, eine Art Holzkiste, aus der Gitarrensaiten sprießen und mit dem sich zum Beispiel insektenartige Geräusche imitieren lassen.

„Krasshüpfer“ dreht sich um zwei Brüder (einer davon Insektenfan), die sich um einen versteckten Keller streiten – und hintergründig um Tod und Trauer und das Leben.

Große Themen mit kleinem Gepäck: „Krasshüpfer“ kommt mit zwei Schauspielern und einer Ausstattung aus, die in einen Kofferraum passt. „Wir nutzen also einen MP3-Player und eine Bluetooth-Box“, sagt Schäfer. Der Vater eines Neunjährigen ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Es ist schön, wenn ein solches Thema so unkitschig behandelt wird wie hier. Und wenn es die Kinder nicht schont; das wollen die nämlich gar nicht.“

„Krasshüpfer“ wird nur in Klassenzimmern gespielt. Die Premiere ist am 6. September an der Tellkampfschule. Interessierte Lehrer wenden sich an Christine Klinke vom Staatstheater (0511/99 99 28 55).

Von Stefan Gohlisch