Hannover

Wenn Emmi zuhause baden geht, steigt nebenan im Klo der Wasserspiegel, erzählt Herr Willnowsky. Der war, kontert die pikierte Gattin, neulich wegen Exhibitionismus angeklagt; das Verfahren wurde eingestellt – „wegen Geringfügigkeit“. Szenen einer Ehe, dargebracht im nahezu ausverkauften Theater am Aegi.

Zwei Schießbudenfiguren feuern verbale Breitseiten ab. Die Komödianten Christoph Domke als abgehalfterte und wohlgenährte Kammersängerin Emmi und Christian Willner als ihr wenig willfähriger russischstämmiger Gatte und Pianist Valentin Willnowsky zelebrieren seit inzwischen 22 Jahren den schönsten Rosenkrieg seit der Vertreibung aus dem Paradies. Und seit umjubelten Auftritten beim Kleinen Fest, tun sie das in Hannover auf Einladung von Desimos Spezial-Club auch vor großem Publikum.

Eigentlich wollen sie ja Lieder singen, doch dazwischen kommt ihnen immer wieder ihre herzhafte Abneigung zueinander. Willnowsky hat einen IQ, wäre der einen Punkt niedriger, müsste man ihn gießen. Emmi ist so alt, sie besitzt noch eine handsignierte Bibel. Viele Kalauer, auch viele nicht so gute darunter, aber in solcher Taktzahl, dass das Publikum unentwegt gackert.

Problematisch wird es, wenn die Streithähne die gewohnten Pfade verlassen und mit dem Politischen flirten, wenn Willnowsky („Merkel muss weg!“) den hässlichen (Russland-)Deutschen gibt oder Emmi das Integrationsthema auf ihre Weise packt und – allzeit kulinarisch und sexuell ausgehungert – jeden ganz privat einlassen möchte: „Wir öffnen alle Grenzen.“ Man ahnt die Stoßrichtung, doch für Doppelbödigkeiten fehlen den Figuren die Dimensionen.

Dann lieber noch ein wenig fremdflirten, mit dem Benedikt aus der Saalmitte oder dem Andreas aus Schollene in der ersten Reihe, noch ein Ralph-Siegel-Medley dazu verhunzen und eine Schollene-Hymne auf Petula Clarks „Downtown“ – so geht eine schrecklich schöne Ehe.

Am 5. Oktober 2019 sind Emmi & Willnowsky wieder da. Mehr Informationen gibt es hier.

Von Stefan Gohlisch