„Elfenfrei seit 2013“: Der besondere fantastische Verlag „ohneohren“

Fantasy-Literatur

Die spitzen Ohren der Elfen sind eine Konstante in der fantastischen Literatur. Der kleine Wiener Verlag „ohneohren“ geht da andere Wege.

Wien. „ohneohren“: Sein Credo trägt dieser kleine, feine Verlag für fantastische Literatur bereits im Titel. Die Ohren stehen dabei symbolisch für Elfen und die wiederum stellvertretend für herkömmliche Fantasyliteratur. „Wir sind elfenfrei seit 2013“, sagt stolz die junge Wiener Verlegerin Ingrid Pointecker, die mit ihrer schwarzen Lockenmähne selbst in einen ihrer Romane passen würde. „Ich mache die ungewöhnlichen Geschichten, die große Verlage nicht wollen“, sagt die 31- Jährige. Sie betreibt den Verlag als One-Woman-Show mit der Hilfe von Freiberuflern. Die Website und das Verlagsprogramm sind mit viel Herzblut gestaltet. Auch in Deutschland ist der Verlag regelmäßig auf fantastischen Leseevents vertreten, zum Beispiel bei der BuchCon im Rahmen der Frankfurter Buchmesse oder der Phantastika in Oberhausen.