„Der Mond wird die erste Kolonie jenseits der Erde“

Das Leben auf fremden Planeten ist ein Lieblingsthema der Science-Fiction. Was denken Sie: Werden wir die Realisierung dieses Traums noch erleben?

Definitiv. Es ist nur eine Frage der Zeit. Früher oder später wird die Technologie so weit sein, Menschen auf den Mars zu verfrachten. Und es wird günstig genug sein, dass die Privatindustrie das realisieren kann. Wenn uns die Menschheitsgeschichte irgendetwas gelehrt hat, dann, dass Menschen überallhin ziehen, wo sie leben können.

Würden Sie sich für die derzeit geplante Marsmission als Freiwilliger melden?

Auf keinen Fall. Ich schreibe über mutige Menschen, aber ich bin selbst keiner von ihnen. Ich plane, mein gesamtes Leben auf der Erde zu verbringen.

Wie hätten Sie reagiert, wenn Ihnen früher jemand gesagt hätte, dass Ihr erster Roman „Der Marsianer“ mit Matt Damon in der Hauptrolle verfilmt wird?

Ich hätte das nicht geglaubt. Man phantasiert sich solche Dinge nur zusammen. Ein Traum wurde wahr. Es fühlt sich immer noch sehr surreal für mich an.

Welche Art von wissenschaftlicher Recherche betreiben Sie?

Ich verbringe etwa die Hälfte meiner Zeit damit, jedes wissenschaftliche Detail zu erforschen. Ich versuche, alles so akkurat wie möglich darzustellen. Das gelingt mir natürlich nicht immer. Aber ich gebe mein Bestes.

Ihr neuer Roman „Artemis“ ist auf dem Mond angesiedelt. Welche Gedanken verbinden Sie mit diesem Himmelskörper?

Ich denke, die Menschen werden den Mond zur ersten Kolonie jenseits der Erde machen. Er hat sehr nützliche Rohstoffe, Metalle und Sauerstoff. Und er befindet sich in der Umlaufbahn der Erde, sodass der Weg dahin vergleichsweise kurz ist. Auch variiert die Reisezeit nicht signifikant, anders als beim Mars.

„Der Marsianer“ war sehr einsam auf seinem Planeten, nun beschreiben Sie das geschäftige Leben in der Mondkolonie; Zigaretten sind eine wertvolle Ware. Woher kam die Idee für dieses Setting?

Pionierstädte von Siedlern haben eine bestimmte Atmosphäre, bei mir fließen Aspekte aus der amerikanischen Gesellschaft ein. Es handelt sich bei Artemis um eine Tourismusgesellschaft, was das Sozialgefüge und den Lebensstil beeinflusst. Da habe ich mich an modernen Karibik-Ressorts orientiert.

Zur Person

Andy Weir, geboren 1972, arbeitete schon mit 15 als Programmierer und später als Softwareentwickler. In seiner Freizeit interessiert er sich für Physik, Mechanik und Raumfahrt. Mit seinem Debütroman „Der Marsianer“ (2011) feierte er weltweit einen Erfolg. In der Verfilmung spielt Matt Damon den auf dem Mars gestrandeten Protagonisten. Im Mittelpunkt des neuen Romans „Artemis“ steht Jazz Bashara, die Luxusgüter für ihre reiche Kundschaft schmuggelt. Dann wird ihr Auftraggeber ermordet, und sie findet sich in einer Verschwörung wieder, die das Schicksal der Mondstadt Artemis bestimmen wird. Die Filmrechte wurden an 20th Century Fox verkauft.

Andy Weir: Artemis. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Langowski. 432 Seiten; Heyne; 15 Euro.