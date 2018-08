Hannover

„Seine Augen sind sehr blau“, heißt es einmal: „Die Intensität ihrer Farbe überrascht jene, die ihm zum ersten Mal begegnen. Sie kennen ihn nur als grauen Mann, als ein Flimmern im Dunkeln.“ Sie kennen, Stan Laurel, auch nur als eine Hälfte des Komiker-Duos Laurel & Hardy. In Deutschland nannte man ihn „Doof“. Doch das war er nicht, sondern ein Genie des Humors. Dem Leben Laurels widmet sich nun der wunderbare Roman „Stan“ von John Connolly.

Der Anfang ist das Ende. Laurel (1890–1965) sitzt in seinem letzten Domizil, einem Hotel in Los Angeles, vertreibt sich die Zeit mit dem Beantworten von Fanpost. Adresse und Telefonnummer sind bekannt. Wer mag, kann ihn besuchen und bekommt Tee serviert. Vor allem aber erinnert sich Laurel, an sein Leben, an sein Werk und an Oliver Hardy (1892–1957), den er „Babe“ nannte, der seit Jahren tot ist und für den er immer noch Gags schreibt, die nie aufgeführt werden.

Fließend wie die Erinnerung erzählt Connolly seine Geschichte. Es ist vor allem eine Liebesgeschichte, eine zwischen zwei Männern, eine unschuldige, auch wenn die beteiligten Männer alles andere als das waren. Hardy war dreimal verheiratet, Laurel sogar siebenmal – der als Arthur Stabley Jefferson geborene Brite hatte sogar seinen Künstlernamen angenommen, um unbehelligt mit einer verheirateten Frau zusammenleben zu können. Doch in Wahrheit waren immer nur sie einander die bessere Hälfte.

Er spielt nicht nur, er schreibt und inszeniert auch ein Gros der 106 Filme, die er mit Hardy drehen wird, auch wenn er in diesen Funktionen fast nie im Abstand steht. Sein Ruf interessiert ihn wenig, seinen Ruhm realisiert er erst, als er 1932 mit Hardy seine alte Heimat besucht und ihnen die Tournee zum Triumphzug gerät. Er will nur Filme machen, Spuren hinterlassen, ein wenig an den großen Charlie Chaplin heranreichen, dessen Double er in Theaterzeiten war und der ihn aus seiner Biografie tilgt.

Zehn Jahre recherchierte der Ire Connolly für sein Buch. Er erzählt Kultur- und Sittengeschichte, wie aus den britischen Musichalls der Slapstick erfunden wurde, wie das junge Hollywood einen unersättlichen Hunger auf Talente entwickelt, auf Typen, nicht auf Spieler, wie aus Stumm-, Sprech- und schließlich Farbfilm wird. Vor allem aber erzählt Connolly von zwei melancholischen Männern, die aus ihren großen privaten Unglück, aus dem Gefühl emotionaler Leere große komische Kunst schufen und doch unvollendet blieben.

Am Ende blickt dann eben ein alter Mann blickt aufs Meer und auf sein Leben, ein Jahrhundertleben, zumindest ein halbes. Wellen rollen heran. beinahe klingt es nach Applaus.

John Connolly: „Stan“. Rowohlt, 528 Seiten, 24 Euro.

Von Stefan Gohlisch