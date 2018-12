Hannover

Der Blick ins Universum vermittelt ein Gefühl der Unendlichkeit. Blütenstaub, hauchzart in etlichen Schichten Kunstharz konserviert, verkörpert beispielhaft, worum es in dieser Ausstellung, „Spiritus“, geht – um Kunst, die sich um spirituelle Erfahrungen dreht. Da macht es auch nichts, dass es in den Räumlichkeiten, einem vorherigen Ladenlokal an der Hildesheimer Straße, noch nach frischer Farbe riecht; das muss wohl so sein, wenn es um Kunst geht.

Hannover hat seit Donnerstag eine neue Galerie. Sie firmiert unter dem Namen „Billy Jacob Projects“, nach dem gleichnamigen Betreiber. Jacob ist vor allem als freier Kurator tätig, neben seinem Studium an der Braunschweiger Hochschule für Bildende Künste (HBK). Unter anderem verantwortet er dort die multimediale Themenausstellung „30 Under 30 – Young Entrepeneurs“, die junge künstlerische Positionen in den Vordergrund stellt. „Jetzt verstehe ich mich als Galerist“, sagt er: „Ich bin richtig in einem Gründungsprozess.“

„Spiritus“ hat einen Vorgänger in Braunschweig. Sieben junge Kreative aus dem HBK-Umfeld zeigen spirituelle Kunst. „Ich möchte zeigen, dass Spiritualität nichts mit dem Wollsocken-Klischee zu tun haben muss, sagt Jacob“ Und so lädt in den nüchternen Räumen ein spiegelndes Tipi von Robert Zürn zur Einkehr ein, setzt sich Lucila Pacheco Dehne durch filigrane Porzellan-Skulpturen mit dem slawischen Mythos von der Waldhexe Baba Jaga auseinander, gibt es Malerei, vergängliche Fluxus-Kunst und eine Lichtinstallation.

Die Vernetzung läuft, auch weil Jacob mit Philip Friso Hoeksma, dem langjährigen Betreiber des Szenetreffs Bronco’s, jemanden zur Seite hat, der tiefe Kontakte in das Leben der Stadt hat. „Wir wollen Contemporary Art nach Hannover holen“, sagt der: „Dafür gibt es bislang in Hannover kaum einen Raum.“ Er selbst, HBK-Student seit drei Jahren, ist mit Malerei an der Ausstellung beteiligt.

Das jetzige Ladenlokal wurde Jacob von der städtischen Agentur für kreative Zwischenraumnutzung zur Verfügung zeitweilig gestellt. Der Galerist möchte auch danach gerne in Hannover weitermachen: „Die Stadt ist im Kommen“, sagt er, „auch wegen der Kulturhauptstadt-Bewerbung: Die Künstler bewegen sich hierher.“ Und Jacob will ihnen den Raum bieten, sich zu entfalten.

Die Ausstellung „Spiritus“ in der Hildesheimer Straße 47 läuft bis zum 6. Januar.

Von Stefan Gohlisch