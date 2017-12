Der Hut der Mafiosi ist Geschichte

Borsalino

Ein Abgesang auf die insolvente Hut-Firma Borsalino

Berlin. Es gibt Legenden, die trägt man auf dem Kopf. Napoleon seinen quer getragenen Zweispitz, Captain Jack Sparrow seinen speckigen Dreispitz, Abraham Lincoln seinen hohen Zylinder. Und jeder anständige Mafioso trug einen Borsalino. Jetzt ist der Nachschub an Borsalinos auf das schwerste gefährdet: Die Firma Borsalino hat Insolvenz angemeldet.

Hüte von Borsalino haben nicht zuletzt Filmgeschichte geschrieben. Humphrey Bogart trug in „Casablanca“ selbstverständlich einen solchen Hut, als er in der Schlussszene zu Ingrid Bergman sagte: „Uns bleibt immer Paris“. Und Alain Delon wäre ohne Borsalino in „Der eiskalte Engel“ als mordender Samurai längst nicht so bedrohlich gewesen. Ganz zu schweigen von Indiana Jones, der stets einen solchen Hut trug, wenn er auf die Suche nach der Bundeslade oder dem Heiligen Gral ging. Harte Männer auf der Leinwand ohne Borsalino – kaum vorstellbar. Und das galt auch für die Zeiten, als Hüte zumindest in Deutschland als spießig und muffig galten.

Humphrey Bogart trug einen Borsalino in „Casablanca“.

Giuseppe Borsalino gründete seine Hutfabrik 1857 in Alessandria, einer Industriestadt in der Nähe von Turin. In den Glanzzeiten stellte das Unternehmen 750 000 Hüte pro Jahr her, aus Hasen- und Kaninchenfell, die Luxuseditionen sogar aus Biberpelz. Viel Handarbeit steckte in den edlen Kopfbedeckungen, die Hüte waren wasserabweisend und leicht. Zuletzt verließen jährlich nur noch 200 000 Hüte die Fabrik in Alessandria, weitere 200 000 wurden in Lizenz von anderen Herstellern gefertigt.