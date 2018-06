Hannover

Geplant ist es als Open-Air-Veranstaltung mit zwei Bühnen („Macht Worte“-Bühne, „Kulturkiosk“-Bühne). Bei Regen weicht man in die 1960er-Jahre-Halle und in die Warenannahme aus. Das Festival steigt in jedem Fall.

Das neue Poetry-Slam-Festival ist in dieser Form und Größenordnung einmalig. Das Motto: „Aus dem Herzen der Szene für Hannover“. Jörg Smotlacha vom Büro für Popkultur verweist auf „SLAM 2017“ – die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam waren mit weit über 10 000 Besuchern ausverkauft: „Hannover liebt Slam, so ein Sommer-Open-Air hat noch gefehlt.“ Hans-Michael Krüger, Geschäftsführer des Kulturzentrums Faust, freut sich ebenfalls auf das neue Festival. „In der Faust geben wir der Poetry-Slam-Szene seit einem Vierteljahrhundert ein Zuhause.“

Das Programm ist hochkarätig – quasi ein „Who’s Who“ der Slammer-Szene: So kommen viele preisgekrönte Wort-Künstler wie Alex Burkhard (München, Meister Slam 2017), Helene Bockhorst (Comedy-Pokal-Hamburg 2018), David Friedrich (Hamburg) und weitere Stars der Szene.

Von Freitag bis Samstag treten 50 Live-Acts auf. Prima: Es gibt Solo-Shows, also längere Auftritte. Zudem gibt es einen Musik-Slam, bei dem die Poeten ihre Textblätter mit Instrumenten tauschen. Weitere musikalische Live-Acts mit viel Wortwitz sind dabei wie die Würzburger Singer-Songwriterin Karo, das The Fuck Hornisschen Orchestra (Leipzig), Prada Meinhoff (Elektro-Punk, Berlin), Sedlmeir (Space-Pop-Schlager, Berlin) und Acht Eimer Hühnerherzen (Nylon-Punk, Berlin).

Außerdem gibt es eine Zaubershow (Siegfried & Joy, Berlin). Und die Königsklasse: den Team-Slam mit Heun & Söhne (Meister Slam 2017). Neu ist auch, dass erstmalig die offiziellen hannoverschen Stadtmeisterschaften ausgetragen werden.

Dazu wird eine Street-Food-Meile eingerichtet, der Biergarten „Gretchen“ ist geöffnet.

Online-Tickets unter: www.hannover-slam-city.de. Tickets auch an der Tages-/Abendkasse. Das Dreitage-Ticket kostet 42 Euro.

Von Christian Seibt