Hannover

Sein Buch ist lange noch gar nicht so auf dem Markt, die Lesung bei „Leuenhagen & Paris“ – nach der Leipziger Buchmesse und einer in Großburgwedel seine dritte überhaupt – war dafür schon lange ausverkauft: 130 Leute lauschten in der Buchhandlung, was Dirk Roßmann aus seiner Biografie „... dann bin ich auf den Baum geklettert!“ (Ariston, 240 Seite, 20 Euro) las.

Der Drogeriekönig (50 000 Mitarbeiter in 3800 Filialen europaweit) berichtete von seiner Kindheit, dass es in der Nachkriegszeit kaum etwas zu essen gab, er als Kleinkind an Scharlach und einer Lungenentzündung litt und von einer enttäuschenden Audienz bei Papst Franziskus.

Immer wieder spickte der 72-Jährige die Lesung mit frei erzählten Anekdoten, „weil mir das jetzt so in den Kopf kommt“. Die Stelle, an der der junge Roßmann herausgefunden hatte, dass sein Vater nicht sein leiblicher ist und er das Resultat eines Seitensprungs in einer Silvesternacht ist, ergänzte er trocken mit: „Kommt in den besten Familien vor.“ Letztlich waren es diese Exkurse, die das Publikum hören wollte – darunter Sohn Raoul, der sich mit Küsschen vom Vater verabschiedete. Der Senior ist eben nicht nur erfolgreicher Unternehmer, er ist auch ein Entertainer. Und zwar einer, der viel Gutes tut (etwa mit der Stiftung Weltbevölkerung) und noch viel Gutes vorhat.

Zum Plan gehört ein zweites Buch, das im Herbst 2019 erscheinen soll und sich zum Beispiel der Frage widmet, wie man die Geburtenrate in Afrika senken kann: „Damit will ich die Bundesregierung konfrontieren.“ Damit das zweite Buch Resonanz finde, „muss ich mit dem hier in die Top-Fünf“. Könnte klappen: „Mir haben schon von der Aldi-Kassiererin bis zum Bundesminister Leute gesagt, dass sie es gut finden.“ Die Leute an der Lister Meile am Ende auch.

Von mirjana cvjetkovic