„Leicht größenwahnsinnig“ nannte Carolin Kebekus ihren Tourtitel „Pussy Nation“ in einem Ankündigungsvideo letztes Jahr. Doch bei diesem Empfang zum Tourauftakt in der ausverkauften Swiss-Life-Hall könnte Kebekus genausogut auch auf einem Thron auf die Bühne gefahren kommen – so unangefochten steht sie an der Spitze der deutschsprachigen Comediennes, und das schon seit mehreren Amtszeiten.