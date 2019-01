Hannover

800 Zuschauer sind ins Theater am Aegi gekommen, um sich akustisch mal so richtig vermöbeln zu lassen. Denn wenn die Frauen und Männer der Gruppe „TAO Drum Heart“ aus Japan ihre schweren und dicken Trommelstöcke heben, erbricht ein Fellbeben, und die Protagonisten sehen dabei eher aus wie Samurai als wie Musiker.

Lange Haare, schwere Zöpfe, weite Gewänder und breite Hosen; hoffentlich verliert kein Spieler seinen Stock im Einsatz. 13 Trommler fegen über die Bühne. Wie eine fernöstliche Marschkapelle wandern sie zu modernen Techno-Klängen, die sie ausschließlich mit ihren elementaren Instrumenten erzeugen. Das Becken schneidet sich zischelnd durch die feisten Takt-Wände, ein Trommelgewitter mit großer Wucht und Ausdauer, das auch viel Monotonie kennt.

Ihre schweren Trommeln stehen vor einer Tempel-Ruine, grau-große, bedrohliche Steinquader bilden die Kulisse. Die Wadaiko-Truppe spielt mit archaischen Klischees und Rollenbildern. Was einst als reine Perkussions-Musik begann, ist zu einer Show geworden. Muskulöse Männer und reizende Frauen im bunten Scheinwerferlicht. Und Tänzer müssen sie ebenfalls sein, bestenfalls einen Rückwärtssalto beherrschen und den Krieger spielen, gekleidet wie Gladiatoren des Klangs.

Die Trommelschläge sind sehr laut und druckvoll, die Felle knurren und bellen, wenn sie von den Musikern unvermittelt und hart angeschlagen werden. Echo-Effekte entstehen, wenn die Schläge zeitversetzt fallen. Die Musiker sitzen auf riesigen Taiko-Trommeln, und ihre Kampfschreie gellen durch das Theater. „Tao“ ist der Herzschlag japanischer Kampfkunst.

Aus hartem Techno wird ein sanfter Goa, die Musik ist in Bewegung, mit einer Hirtenflöte und Tischharfe wird es zart und still. Dazu wird die traditionelle japanische Gitarre, eine Shamisen, gespielt. Rock-Riffs funktionieren auf ihr genauso wie klassische Harmonien. Akrobatik beweisen zwei Musiker: Sie drehen sich wie Derwische mit ihren großen Trommeln an der Hüfte, schütteln die Köpfe mit den langen Perückenzöpfen. Intensive, athletische Tänze und reichlich martialisch, es wird wild.

Die Zuschauer klatschen die Fellattacken mit, der Vortrommler fordert sie zum Duell. Doch letztlich entschärft und versöhnt die poppige Musik die Dramatik, die meditativen Klänge sind beruhigend. Ein Strichmännchen-Tanz mit programmierten Neon-Lichtbändern ist eine wundervolle Idee. Mit viel Humor und Überraschungen, einem farbenfrohen und fahnenschwingenden Finale endet die aufregende Show.

Von Kai Schiering