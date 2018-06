Berlin

Nur wenige Wochen nachdem die Berliner Dancehall-Combo Seeed ihr Comeback ankündigte, erschüttert die Nachricht über den Tod von Bandmitglied Demba Nabé die Fans. Im Alter von 46 Jahren verstarb der Musiker am Donnerstagmorgen in Berlin, wie sein Anwalt bestätigte. Zur Todesursache gibt es keine Angaben.

Erst am 30. April hatte die Band nach einer Auszeit eine neue Tour angekündigt. Die Tickets waren vielenorts nach nur wenigen Minuten ausverkauft. Seeed feierten in den frühen 2000ern mit Liedern wie „Aufstehn“ und „Dickes B“ Erfolge. Auf Festivals und Konzerten brachten sie ihre Fans, die ihnen auch heute noch treu sind, in Stimmung.

In den Sozialen Medien reagierten Kollegen und Anhänger der Band schockiert auf den Tod von Sänger Demba Nabé, der unter dem Namen „Boundzound“ auch mit seinen Soloprojekten erfolgreich war.

Wir trauern um unseren Freund und Sänger Demba Nabé. Gepostet von Seeed am Donnerstag, 31. Mai 2018

Der ehemalige Moderator Tobias Schlegl äußerte sich auf Twitter.

Sänger Marteria verabschiedet sich von seinem Kollegen.

Rapper Frauenarzt trauert um den Sänger, der als Künstler auch die CD-Cover seiner Platten entwarf.

Auch der Berliner Rapper Gipsy trauert um einen Freund.

Für viele Fans wurden die Lieder der Berliner zum Soundtrack ihrer Jugend

Von RND