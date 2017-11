Die Lieder der anderen

Im Leben einer Beatles-Coverband

Die Beatles, Abba, Queen und Pink Floyd begeistern immer noch Millionen Musikfans. Sogar wenn sie nicht selbst auf der Bühne stehen. Ihren Job übernehmen immer häufiger Tribute-Bands. Die Analogues etwa bringen die späten Alben der Beatles zu deren 50. Geburtstag auf die Bühne – mit den Originalinstrumenten. Ein Konzertbesuch.

Berlin. Die Rampe in Huxleys Neuer Welt in Berlin ist in warmes, sepiafarbenes Licht getaucht, die 600 leeren Sitze liegen im Halbdunkel. Anderthalb Stunden sind es noch bis zum ersten Deutschlandkonzert der Analogues. Gitarrist Jac Bico inspiziert noch schnell die Bühne, bevor ihn der Hunger hinter die Kulissen ans Büfett treibt. Plötzlich zieht er einen Klöppel aus der Hosentasche und läutet die einsam am Bühnenrand baumelnde Röhrenglocke. “Dieses Ding brauchen wir nur für einen einzigen Song, nur für die drei Sekunden Gebimmel, wenn das Feuerwehrauto die Straße entlangfährt“, erklärt er. Das „Gebimmel“ ist so berühmt wie die Straße, nach der jener Song benannt ist – die “Penny Lane“. The Analogues sind eine Tribute-Band. Sie führen ausschließlich Lieder der Beatles auf.

Es geht eng zu im Huxleys: Gitarren stehen hier in Reih und Glied, Tastenburgen türmen sich, selten bis nie gesehene Seltsamkeiten wie zwei trutzige Leslie-Lautsprecherschränke mit ihren dunklen, rotierenden Schallabstrahlern schmiegen sich an die Seite der zugehörigen Hammondorgeln. Ein Live-Museum – auf wenigen Metern liest man hier all die goldenen Namen des Rock ’n’ Roll: Vox, Hohner, Marshall, Ludwig, Höfner, Gibson, Rickenbacker. Zahllose Schätze aus den Sixties stehen heute Abend in Neukölln, weil die wohl berühmteste Band aller Zeiten vor genau 50 Jahren damit in den Londoner Abbey Road Studios die großen Songs des Jahres 1967 zusammenpuzzelte, die psychedelischen Alben “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ und “Magical Mystery Tour“.

“Ihre eigene Magical Mystery Tour fand dann überhaupt nicht statt“, erklärt Jac. “John, Paul, George und Ringo hatten 1966 beschlossen, nie mehr Konzerte zu geben. Und tobten sich dafür im Studio aus.“ Er streicht über ein Mellotron, das einst der Band Roxy Music gehörte. “Wir machen, was heute nicht einmal Paul McCartney macht. Wir laden diese empfindlichen und launischen Schmuckstücke aus alter Zeit in die Trucks und spielen die eigentlich unspielbaren Lieder der Beatles live.“ Eine Herausforderung.

Tribute-Bands boomen

The Analogues sind Teil des wachsenden Tribute-Band-Booms. Für die Klassiker aus Rock und Pop, die zu alt oder nicht mehr am Leben sind, die sich aufgelöst haben oder nur noch alle heilige Zeiten auf Tour gehen, übernehmen diese “Gedenkgruppen“ die Bühne und empfehlen deren Lieder (und die zugehörige Bühnenshow) gleich mehreren Publikumsgenerationen – den alten Erinnerungstrunkenen und den jungen Neugierigen. Seitenweise finden sich heutzutage in Musikmagazinen – wie etwa dem britischen Mojo – Konzertankündigungen der Kopisten: Acts wie Zoso (Led Zeppelin), Simply The Best (Tina Turner), Abbamania – The Show (Abba), Who’s Bad (Michael Jackson) oder Live Wire (AC/DC). Die Australian Pink Floyd Show und ihr Spin-off BritFloyd covern auf allerhöchstem Niveau Pink Floyd, The Musical Box spielen die komplexen Artrock-Preziosen von Genesis. Bezüglich der Beatles ist die Zahl der Tributeers Legion.

“Die meisten von denen tragen doch nur die Pilzkopfperücken und Kostüme und spielen die Hits“, sagt Schlagzeuger Fred Gehring, der Ringo der Analogues, backstage im Huxleys bei einem Glas Weißwein. Das soll nicht abfällig klingen, lässt sich aber kaum anders verstehen. “Manche machen das gut, viele eher nicht so. Aber selbst bei den guten fühlt es sich immer wie Las Vegas an. Ich will dem Publikum aber nichts zum Anschauen geben, sondern etwas zum Anhören.“ Gehring ist 63 Jahre alt, und fern davon, als Rentner “Unkraut zu jäten“, wie der Protagonist im Beatles-Song “When I’m 64“. Die Beatles sind für ihn die beste aller Bands, 150 der 220 Songs seien Stoff für die Ewigkeit.

Er hat die Analogues 2014 mit seinem Freund, dem Musiker und Produzenten Bart van Poppel, in Amsterdam gegründet, gerade rechtzeitig, um die komplexen späten Alben der Beatles bis zu ihrem jeweiligen 50-jährigen Jubiläum einzustudieren. Aus den Fab Four sind – aufgrund der vielen parallel zu spielenden Instrumente – Fab Five geworden: Neben Fred, Jac und Bart sind noch Keyboarder Diederik Nomden und Gitarrist Jan van der Meij in der Band, dazu stehen je vier Streicher und Bläser auf der Bühne. Plus eine Harfenistin für das verwunschene Klangfunkeln in der Ballade “She’s Leaving Home“.