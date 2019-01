Hannover

Mit "Was geht“ wird die Tui-Arena endgültig zum Fanta-Land: Die Fantastischen Vier auf Jubiläumstour, 11.000 Besucher sind in die Halle gekommen, und dann, das wird klar nach dem dritten Titel und ersten Hit, sind die Rapper und ihre fünfköpfige Liveband auch noch prächtig aufgelegt. "Let's get naked and have fun", sagt Thomas D. zur Begrüßung zwischen den beweglichen Leinwänden mit farbreichen Animationen, auf denen später noch Gastnusiker erscheinen werden. Auch wenn Nostalgie an diesem Tag legitim ist: Ausschließlich in der Vergangenheit schwelgen, nur weil die erfolgreich war, das machen Fanta 4 zum Glück nicht. Der Opener „Captain Fantastic“ ist Titelsong vom jüngsten Album, manch alten Titel spielen die Fantas nur in Teilen, genug Platz für viele neue Songs haben sie auf der mehr als 30 Titel starken Setlist gelassen. „Hot“ und „Fantanamera“ gehören dazu.

Den Nummer-eins-Hit „Sie ist weg“ darf man vielleicht als größten Höhenflug einer bemerkenswerten Karriere bezeichnen, die mit „Jetzt geht’s ab“ auf dem ersten Mixtape „Krauts with Attitude“ begann – noch ein Titel, den die Fans, ob jung oder alt, in jeder Silbe mitrappen können.

Smudo, Michi Beck und Thomas D. sind (Haus-)Marken für sich – heute in Schwarz gekleidet, gut drauf, über die Bühne springend. " Hannover People, lasst mich eure Flossen sehen!" Smudo ruft, die Menge wippt die Arme. Konsolenbediener und Beat-Mastermind And.Ypsilon ist derweil wie der dritte Mann der ersten Mond-Mission – weniger Fame und Wiedererkennungswert als die anderen Fantas, aber mit Zeug zum Kult-Helden, wie die Reaktion zu seinen Bars in „Aller Anfang ist Yeah“ beweist.

Zur Galerie Die Fantastischen Vier bespaßen die Tui Arena in Hannover.

Als die Fantastischen Vier in dieser Formation im Sommer vor 30 Jahren erstmals auf einer selbstgebauten Bühne aus Europaletten auftraten, war die Ära Kohl erst halb vorbei, die Ära DDR fast ganz und der Hip-Hop noch ein neues Phänomen. Nicht in den USA: Da hatten New Yorker DJs und ihre MCs schon in den 1970ern gecuttet, gebreakt, und über einen Beat gerappt. In Deutschland kam die Welle gegen Ende der 80er an, und Fanta Vier aus dem biederen Schwabenland surften mit ironisch distanzierter Sprache und treffendem Pop-Gespür als erstes in die Charts: Vor „Die da?!“ präsentiert Thomas D. die weiße Original-Brille von damals, „es ist 1992 und ich bin auf dem Cover der Bravo“.

Ein Nacheifern des US-Gangster-Raps, das wissen die Fantas genau, wäre albern gewesen für eine Truppe, die in einem ehemaligen Kindergarten in Stuttgart ihr Debüt gab – und so entwarfen sie eine unbedrohliche Form des Sprechgesangs, der sich heute in den sonnigen Klängen von Cro, Marteria und Ok Kid äußert.

Die Könige bleiben aber Fanta 4: Das hört man in „Tag am Meer“, in „Spießer“, zu dem Smudo einen Gang durch das ständig feiernde Publikum wagt, in „MfG“, mit seinem vergleichsweise avantgardistischen Abkürzungs-Text: „EDV, IBM und www“ – da zeigen sich Alter und Zeitlosigkeit des Werks gleichzeitig.

Mit ihrem Katalog an Songs aus drei Jahrzehnten haben Fanta 4 Spaß, „Pipis und Popos“ rappt Smudo mit erhöhter Helium-Stimme, "du weißt, wie man die Massen mobiliert", verspricht sich D vorher und wird sofort für seinen Fauxpas geneckt. Ohne große Übergänge flitzen die Vier von Hit zu Hit – „Endzeitstimmung“ ist derweil ein neuer Song, und hier zeigt sich, dass die Vier auch explizit politisch werden können: „Geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigene Nation, Ihr seid nicht das Volk, ihr seid die Vollidioten“, klartextet Michi Beck ins Mikro. "Zu viele wählen die AfD", sagt Smudo später, "macht das nicht". „Zusammen“, der WM-Song mit Clueso, leitet poppig in die Zugaben über, mit „Troy“ und goldenen Luftschlangen verabschieden sich Fanta 4 dann zu unverändertem Jubel – nach knapp zweieinhalb Stunden, und trotzdem ein wenig zu früh.

Von Lilean Buhl