Die Donots – lieber lauter als Bomben

Interview

Mit Punkrock ganz hoch in die Charts: Die Donots aus Ibbenbüren haben eine große Karriere hingelegt. Nun erscheint ihr neues Album „Lauter als Bomben“. Wir sprachen mit Sänger Ingo Knollmann.

Hannover. Die Donots sind seit 23 Jahren im Geschäft. Mit ihrem ersten deutschsprachigen Album „Karacho“ schafften es die Punkrocker 2015 in die Top Five. Am Freitag erscheint der Nachfolger „Lauter als Bomben“. Wir sprachen darüber mit Sänger Ingo Knollmann ( 41).

Das Album heißt „Lauter als Bomben“; man erwartet eine volle Dröhnung und ist doch überrascht von der Vielschichtigkeit ...

Ja, es ist schon fast das Mixtape-haftigste, was wir gemacht haben. Wir sind inzwischen halt deutlich entspannter als zum Beispiel Anfang der 2000er, als wir noch ein klares Bild vor Augen hatten, was Punk darf und was nicht. Heute denken wir, dass alles, was wir machen, Donots ist, und verschließen uns nicht mehr. Punk ist das, was man daraus macht. Wut kann in jedweder Art passieren.

Ist Punk etwa nicht tot?

Nö. er riecht komisch, aber das tat er schon immer (lacht). Ich bin froh, wie vielschichtig er heute ist.

Was ist der Geist der Punk?

Stumpf gesagt: Alles ist erlaubt, solange es Menschen in positive Wut versetzt und Dinge in Frage stellt. Alles, was den Status quo in Frage stellt. Grundsätzlich bin ich auch froh, je mehr Menschen das tun – auf einem Punk-Konzert „Nazis raus!“ zu rufen, ist nur noch kokett und eitel. Mich würde es freuen, wenn sich viel mehr Stadion-Pop-Acts positionieren würden.

„Lauter als Bomben“ ist jetzt schon das zweite deutschsprachige Album. Sollte „Karacho“ nicht eigentlich nur eine Besonderheit für die Fans bleiben?

Es macht, ehrlich gesagt, viel zu viel Spaß, um es sein zu lassen. Unsere musikalischen Synapsen sind noch einmal komplett neu durchgeknetet worden. Wir wollen es am liebsten beibehalten, dass wir ein Album deutsch aufnehmen und dann noch einmal auf Englisch für unsere Fans in den USA und in Japan. Wir haben inzwischen ja auch ein eigenes Studio, in dem wir das tun können. Und die Touren dort machen einfach auch unheimlich viel Spaß.

Also erscheint demnächst noch „Louder than Bombs“?

In der Tat: Ich habe im Giftschrank zuhause noch alle Texte auf Englisch. Aber jetzt liegt das Hauptaugenmerk erst einmal auf der deutschen Platte.

Hat sich das Schreiben verändert?

Natürlich. Allein weil ich gerne Wortspiele verwende, die im Englischen und im Deutschen unterschiedlich funktionieren. Aber dieses Herausforderung macht es spannend. Denn auch wenn Englisch nicht meine Muttersprache ist: Ich weiß ziemlich genau, wie es funktioniert, nach den zwei Dekaden. Im Deutschen muss ich noch lernen. Die Herausforderung ist zum Beispiel, geradeaus, aber nicht platt zu sein.

Was war der Arbeitsauftrag an das Album?

Ich wollte nach „Karacho“ ein Album machen, das nicht nur „Nein“ sagt, sondern auch „Ja“. Für „Karacho“ gab es die ganz klassische Deutschpunk-Blaupause. Ich habe in meinem Plattenschrank gewildert, von den Skeptikern bis zu Slime. Das Album ist eine komplette Entsage: Das will ich nicht, dies will ich nicht. Und beim neuen Album dachte ich, unsere Band steht doch eigentlich auch für ein sehr befreites Lebensgefühl. Und natürlich kann man „Nein“ sagen, aber dann sollte man doch bitte auch eine bessere Antwort bieten.

Spricht daraus gewachsenen Lebenserfahrung?

Ach, ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, als wäre ich nun der weise Silberrücken, der dem Rudel einen erzählen kann. Ich bin nun 41, und ich gehe den ganzen Scheiß trotzdem an mit dem Trotz und der Naivität eines Teenagers. Aber ich kann doch jetzt nicht mehr ernsthaft über Teenagerliebe singen.

Man kann heutzutage aber sehr lange berufsjugendlich bleiben.

Aber berufsjugendlich geht so oder so. Wie gesagt: Ich will mir eine gewisse Naivität bewahren. Ich bin auch ein großer Befürworter davon, dass Musik ein bisschen scheiße bleiben darf, damit es authentisch ist, damit es nicht so ein glattgebügelter Hollywood-Metal wird. Es gibt nichts Schlimmeres als Reißbrett-Rocksongs. Und ich mag es, wenn man immer noch dieses alte Ramones-Credo vermitteln kann: „I don’t wanna grow up“ ...

... die man deutlich in dem Song „Keiner kommt hier lebend raus“ hört.

Eben. Wenn das so ist: Mission erfüllt.

Der Song wird eingerahmt von Liedern wie „Geschichten vom Boden“, „Rauschen“ und „Asche sammeln“, in denen es um die Sehnsucht geht, auch mal anzukommen. Ist das die Schere, zwischen der sich die Donots bewegen?

Ja, das ist wohl so: auf der einen Seite dieses unbändige Wollen, auf der anderen Seite dieses Gesetzte. Wir haben jetzt alle Kinder, wir können nicht mehr so tun, als seien wir die Partylöwen, die jeden unter den Tisch saufen.

Es ist das erste Album, das komplett auf dem eigenen Label erschien. Ist das der alte „Do it yourself“-Gedanke des Punk?

Ach, wir haben ja immer schon ziemlich stark mitgemischt bei den Alben. Ich glaube, wir sind auch schlimme Kontrollfreaks. Wir haben uns – im Guten – von Universal/Vertigo getrennt, aus zwei einfachen Gründen: Wenn dort eine neue Rammstein-Platte ansteht, dann sind wir eben doch nur die kleinen Donots aus Ibbenbüren, und die ganze Manpower ist nur bei Rammstein. Das Andere ist: Wir sind eine Band, die ihre Musik potenziell überall erhältlich haben will. Mir ist es tendenziell egal, wenn sich die Leute unsere Platte illegal downloaden, wenn sie danach zum Konzert kommen.

Was heute sowieso das lukrativere Geschäft ist.

Ja. Ein Beispiel, wo wir mit dem Kopf geschüttelt haben: Als „Karacho“ herausgekommen ist, haben wir bei „Zirkus HalligallI“ gespielt. Unser Schlagzeuger, Eike, hatte sich verletzt. Also sind wir mit drei Schlagzeugern angetreten: Bela von den Ärzten, Flo von Sportfreunde Stiller und Vom von den Toten Hosen. Das hat eine tierische Well gemacht. Am nächsten Morgen hat die Pro-7-Redaktion gefragt, ob sie den Auftritt über ihre sozialen Medien teilen dürfen. Wir haben total applaudiert. Die Universal hat aber abgesagt: Wenn Pro 7 nichts bezahlt, darf sie das auch nicht verwenden. Da haben wir gedacht: Moment, hier sind wir nicht richtig.

Im selben Jahr haben Sie noch beim „Bundesvision Song Contest“ mitgemacht. Zweiter Platz hinter Mark Forster und auch sonst ein vielbeachteter Auftritt, mit Mittelfinger gegen Rechts ... Da schließt sich die Frage an: Wie wohl fühlen sich die Donots in der deutschsprachigen Musikszene?

Das kann ich anhand dieses Contest wirklich exemplarisch beantworten: Wir hatten uns lange mit der Anfrage schwergetan, ob wir da überhaupt spielen wollen. Allein weil wir „Contest“ in Bezug auf Musik scheiße finden: Musik sollte kein Wettbewerb sein. Aber wir haben uns gedacht: Es ist Primetime, es ist live, da können wir doch ein markiges Statement geben, um Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Es gab zwei Durchlaufproben. Wir wurden gefragt: „Wie siehts aus? Glasperlenspiel haben eine aufwendige Lasershow dabei; Jan Josef Liefers stellt einen Baum auf die Bühne – und ihr?“ Und wir sagten: „Unser Equipment. Wir wollen einfach nur spielen – und eine Ansage machen.“ Und die: „Dann macht mal vor.“ Also machten wir. Die wurden ganz wuselig. Irgendwann wurde eine Praktikantin vorgeschickt: „Äh, wir von der Redaktion finden das total geil, aber die Pro-7-Chefetage hat gerade gesagt, bitte keine politische Ansage.“ Dann haben wir gesagt: „Okay, dann fahren wir wieder nach Hause.“ Dann haben die Angst gekriegt, kein Starter aus NRW und so. Also kamen sie wieder an: „Macht es doch einfach; den saft werden sie euch schon nicht abdrehen.“ Also machten wir. Drei Minuten später waren Pro 7 die ersten, die diese Ansage – und nur diese Ansage – über ihre sozialen Netzwerke teilten. Worauf ich hinauswill: Die meisten der Künstler da sagt mir gar nichts. Ich finde vieles auch ganz, ganz schlimm. Umso mehr will ich gerade heraus sprechen in unseren Songs.

Die Donots sind eine Band von Fans, was man schon daran sieht, dass es das Label gibt, um Lieblingsbands in Japan zu veröffentlichen. Zwei Fragen: Wovon sind Sie aktuell Fan? Und von wem würden Sie sich wünschen, dass er Donots-Fan wäre?

Aktuell großer Fan bin ich von Fjørt, einer deutschen Band, die gerade mit „Couleur“ ein Album herausgebracht hat, das unglaublich tief und gut ist. Ich feiere aber auch die neue Kreator total ab. Und wer sollte von uns Fan sein? Puh. Am liebsten wäre es mir, wenn so viele Leute wie möglich das beklatschen, was wir tun. Ansonsten bin ich sehr großer Fan von Mike Patton. Ich küsse den Boden, wo der läuft. Wenn so jemand sagen würde „Eure Platte ist super“, wäre das der Hammer. Aber ich glaube, dem wären wir viel zu poppig (lacht).

Die Donots live: am 22. Februar im Capitol. Karten (33,95 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch