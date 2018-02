Die Abenteuer des ersten Superhelden

“Gilgamesch“ als Comic-Abenteuer

Vom mächtigen Herrscher und seinem wilden Freund: Jens Harders Comic “Gilgamesch“ greift das älteste überlieferte Epos der Menschheit auf. Er wirkt hier wie ein moderner Actionthriller.

Hannover. Herrlich sein Name. Prächtig seine Gestalt. Zwei Drittel Gott, ein Drittel Mensch. Heldenhafter Abkömmling Uruks. Wer so vorgestellt wird, muss ein toller Typ sein, allerdings scheint es der tolle Typ etwas zu toll zu treiben mit der eigenen Macht und den fremden Mädels, denn die Götter zaubern ihm mit dem Wilden Enkidu bald ein Korrektiv an die Seite. Doch wie es bei Mannsbildern mit gehörig Testosteronüberschuss so ist: Erst prügeln sie sich, dann befreunden sie sich, und später bringen sie sich gemeinsam auf dumme Gedanken, um endlich ihrem Trieb nach wilden Abenteuern folgen zu können.

Klingt nach dem letzten Actionthriller? Ist aber das älteste überlieferte Heldenepos der Weltgeschichte, das von den Taten des sumerischen Königs Gilgamesch und seines Freundes Enkidu auf zwölf Tontafeln in Keilschrift berichtet. Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. soll Gilgamesch gelebt haben, um 1700 v. Chr. ist wohl eine von mehreren Fassungen der anfangs elf Tafeln mit rund 3600 Versen entstanden. Was davon Realität ist und was Fiktion, ist schwer einzuschätzen. Der Faszination dieses literarischen Epos, das sich aus vielen einzelnen Erzählungen speist, tut das keinen Abbruch, und so hat sich der Comiczeichner Jens Harder des historischen Stoffes bemächtigt, mit dem er bereits 1997 während seines Kommunikationsdesign-Studiums das erste Mal konfrontiert war.