Die australisch-britische Autorin Kate Morton wurde in Australien geboren und lebt heute mit ihrer Familie in London. Die historischen Romane der 42-Jährigen führen regelmäßig die „New York Times“ Bestsellerliste an. Zuletzt erschien ihr Roman „Die Tochter des Uhrmachers“. Fürs RND schreibt sie exklusiv über ein anrührendes Erlebnis am Weihnachtsabend.