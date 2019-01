Hannover

Immer wieder Überraschungen: Ob Licht, Bühnenaufteilung, Musik oder Choreografie - dieses energiegeladene Tanzspektakel verblüfft ständig mit tollen Effekten und Wendungen. Die „The Nutcracker Reloaded - Tchaikovsky meets Streetdance“-Inszenierung des schwedischen Star-Choreografen Fredrik Rydman begeistert an den ersten zwei Abenden insgesamt 700 Zuschauer im Theater am Aegi. Und ist noch bis Sonntag zu erleben.

Was für ein Gegensatz: Ende Dezember tanzte das Bolschoi Staatsballett Belarus aus Minsk hinreißend den „ Nussknacker“, ganz klassisch. Nun kommt knallig und humorvoll diese hochmoderne, mitreißende Version des Klassikers mit einem Mix aus Klassik, Pop, Swing, Hiphop, Streetdance, modernem Tanz, Ballett, Theater und 3-D-Projektionen daher. Also ganz anders – aber ebenfalls exzellent. Und fesselnd.

Das Remake mit Rydmans neuen Choreografien funktioniert bestens. Musikalisch wechseln sich Tschaikowskis bekannte Melodien mit pulsierenden Electro-Beats, Sounds und Popsongs ab. Zwar gibt es natürlich einen Nussknacker und die Protagonisten tragen die gleichen Namen wie im Original, doch die Geschichte ist neu: Über die obdachlose, auf einem Schrottplatz lebende Clara, deren Herz der kriminelle Organhändler Drosselmeyer für eine reiche Patientin haben will. Als Lockmittel schenkt er ihr eine kaputte, beinlose Nussknackerfigur - die dann ihr Eigenleben entwickelt.

Die Tänzer sind vielseitig, verkörpern mehrere Rollen über den Abend und bilden im Kontrast zur Tschaikowsky-Musik moderne Gruppenchoreografien. Das Stück lebt auch von den tänzerischen Dialogen: Tilda Kristiansson tanzt ihre Clara berührend, will sie doch ihre Bettler-Eltern wiederfinden, während Michael Buchners Drosselmeyer mit Energie und Leidenschaft überzeugt.

Zwischendurch gibt es auch immer wieder was zu lachen. Denn der heimliche Star des Abends ist Jörgen, Mitarbeiter des schwedischen Kulturministeriums. Immer wieder kommt er während der Show auf die Bühne geeilt und erklärt mit liebenswertem, schwedischem Akzent, was gerade überhaupt so auf der Bühne passiert. Das ist nicht nur urkomisch, sondern lässt einen der Handlung auch noch besser folgen.

Auch die Bühneneffekte sehen gut aus: Faszinierend ist etwa die Visualisierung von Claras Albtraum gleich zu Beginn des Stücks und ihr Absturz im Bett in die Tiefe – das alles aus der Vogelperspektive. Mit Tänzen von Super Mario und Darth Vader treiben die Macher es dann mit dem Kontrast zwischen Klassik und Moderne auf die Spitze – und zwar gekonnt.Dafür gibt es am Ende auch noch minutenlangen Applaus und stehende Ovationen.

Die Show läuft noch bis zum 13. Januar jeweils abends um 20 Uhr sowie am 13. Januar um 15 Uhr im Theater am Aegi.

Von Christian Seibt