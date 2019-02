Hannover

Am Anfang sieht es auf der Capitol-Bühne ein wenig aus wie in einem Aquarium. Diffuses, türkises Licht scheint durch den Raum, in dem es sonst dunkel ist; man erkennt nicht viel, große Spiegel hinter den fünf Musikern machen die optische Täuschung komplett. Dennoch ist klar, dass da jetzt ein Grandseigneur des deutschen Hip-Hops auf die Bühne kommt: Die ersten Takte von „Wo ich wech‘ bin“, mit charakteristisch rauer Stimme gerappt, verkünden die Herkunft und textliches Traditionsbewusstsein von Dendemann – „Du kriegst mich aus dem Dorf, doch das Dorf nich‘ aus mir“.

Was Snoop Dogg einst über die Hood sagte, bietet Dende in der Ruhrgebiet-Umdichtung an. Es folgt ein zweistündiges Konzert, das die 90er-Jahre-Kids im ausverkauften Saal in ihre Jugend zurückschickt, aber mit oft frischem Material. „Ich dende also bin ich“ ist vom neuen Album „Da nich‘ für!“, was nach neun Jahren Studiopause überraschend kam, „Keine Parolen“ können die 1500 auch mitrappen.

„So schön“ sang der Wahlhamburger 2016 mit den Beginnern, zum warmen Keyboard wogen heute Innenraum und Balkon. Ein Klassiker folgt mit „Endlich Nichtschwimmer“ – wortgewandt und ausgeruht präsentiert sich der Oldschool-Held. Sein „Lieblingsmensch“ kommt einer Schmonzette so nah wie kein anderer Song, zum Liebeslied schmunzelt Dendemann charmant in die ersten Reihen – wenn man schon ständig Herzen bricht, dann doch wenigstens mit Stil und einem Lächeln im Gesicht.

Was genau seine Band auf ihren Drumcomputern macht, hört man aus dem Klangbild meist nicht raus. Aber E-Mails checken sie wohl nicht, denn der Sound ist voll, mit Samples und Scratching angereichert und übertönt dennoch nie den Mann in der Mitte, dem seine Worte wichtig sind.

Bei „Menschine“ gerät das eher gezwungen, „wenn die Leute wie Maschinen nur noch für die Arbeit leben“, aber man kann es Dendemann hoch anrechnen, dass er keine Reden zwischendurch hält – alle Inhalte baut er in seine Songs ein. „Zauberland“ formuliert die Politik besser, jetzt fehlt ein Party-Song: „Stumpf ist Trumpf“ bringt das Capitol noch einmal zum Springen, bevor Dendemann und Band für zwei Zugabenblöcke wiederkommen. Riesenlärm, eine glückliche Menge, ein glücklicher Künstler: „Es war ein wunderschöner Tourauftakt“. Da nich’ für.

Von Lilean Buhl